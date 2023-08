Widzowie narzekają na Festiwal w Sopocie. Piszą o „nocy żywych trupów”

We wtorek 22 sierpnia, podczas drugiego dnia Festiwalu w Sopocie, wyłonieni zostali laureaci Bursztynowego Słowika. O statuetkę walczyli: Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Paula Roma, Rubens i Kwiat Jabłoni. Widzowie zdecydowali, że na specjalne wyróżnienie zasługuje najbardziej rodzeństwo Sienkiewicz, a internauci wydają się być zadowoleni z tego wyboru. Co piszą?

„Za to że są prawdziwi, a przy tym skromni, piękni i utalentowani! Brawo”; „Moi Faworyci od początku!”; „Ulga, że nie dostał ktoś z osób które widziałam pierwszy raz na oczy”; „Należało się”; „W pełni zasłużona nagroda!”; „Byli najlepsi”; „Super. Szacun. Na luzie. Bez zadęcia. Słowa i muzyka obroniły się same. Gratulacje” – czytamy na profilach w mediach społecznościowych Festiwalu w Sopocie.

Sopot Festiwal. Widzowie nie są zadowoleni

Niestety, pozytywnych komentarzy próżno szukać w kontekście całej imprezy. Widzowie narzekają głównie na poziom wykonania utworów przez zespół większość z wykonawców czy sposób prowadzenia imprezy przez Mery Spolsky.

„Ale za te panią w białym i za przebrzmiałe Blue Cafe to nie dziękuję”; „Ta Mery to jest naprawdę nieporozumienie, co ona wyczynia wygina się chce być śmieszna? Nie wiem o co kaman”; „Prowadzący jeszcze gorsi, niż wczoraj”; „Bursztynowy słonik nadepnął na ucho Gawlińskiemu”; „W tym roku to chyba Słowik straci swoje piękne bursztynowe skrzydła”; „Dziś chała totalna nie ma na co popatrzeć”; „Nie dałam rady oglądać- nie wiem kto jest reżyserem tego festiwalu! Wczoraj Grzeszczak i Kombi ratowało, dziś Chylińska – reszta bez komentarza”; „Niech Panasewicza ktoś zrzuci ze sceny. To jest porażka! Wstyd, pierwszy lepszy pijaczek z baru ma podobny okropny wokal. Dramat”; „Ten festiwal to jakaś kpina. Chylińska, Prokop, Sylwia Grzeszczak i Kwiat Jabłoni ratują sytuację, a reszta to kompletne dno albo same odgrzewane kotlety, a Joanna Liszowska to chyba imprezy pomyliła”; „Normalnie »Noc Żywych Trupów« powinni nazwać ten festiwal. Taki poziom, że nie wiadomo komu dać tego Słowika” – piszą internauci.

Co trzeciego dnia Festiwalu w Sopocie?

W środę 23 sierpnia trzeci dzień Festiwalu w Sopocie. Show odbywać się będzie pod hasłem #Great Moments. „Impreza przyniesie widzom wiele zaskakujących niespodzianek i zamieni gorącą sierpniową noc w pasmo zapadających w pamięć niespodziewanych momentów” – zapowiada organizator.

Wśród artystów, którzy wystąpią na scenie, będą: Agnieszka Chylińska, Nosowska, Ralph Kaminski, Kayah, Urszula, Natalia Szroeder, Wiktor Dyduła, Małgorzata Ostrowska, Mery Spolsky, Natalia Kukulska, Feel, Natalia Nykiel, Reni Jusis, Sorry Boys, Oskar Cyms, Julia Wieniawa, Ewelina Lisowska i Clödie.

