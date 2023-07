Wiemy, kto wystąpi w „Twoja twarz brzmi znajomo”. Tego nazwiska dawno nie słyszeliście

Poprzednia edycja programu „Twoja twarz brzmi znajomo” była przełomowym sezonem. Po objęciu fotela dyrektora programowego przez Edwarda Miszczaka z pracą przy formacie pożegnało się kilka osób: Katarzyna Skrzynecka, Michał Wiśniewski oraz choreograf Krzysztof Kris Adamski. W geście solidarności z posady zrezygnował Piotr Gąsowski.

W 18. sezonie prezentera „Twoja twarz brzmi znajomo” u boku Maciej Dowbora zastąpił Maciej Rock, który lata temu prowadził talent show „Idol”. Poprzednia edycja to także pierwsza gdzie poza celebrytami i aktorami wystąpił uczestnik wyłoniony podczas castingu. Był to Daniel Jaroszek. Mężczyzna ukończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia i jest głównym wokalistą w zespole Capri New Beat. Niestety nie dotarł do finału.

Nowa edycja „Twoja twarz brzmi znajomo” już jesienią

W jesiennej ramówce widzowie Polsatu obejrzą kolejny sezon „Twoja twarz brzmi znajomo”. Chociaż jeszcze nie wiadomo, kto dokładnie będzie walczyć o nagrodę, to portal Pomponik dotarł już do jednego nazwiska, którego dawno nie słyszeliście. Swoich sił w formacie spróbuje Ewelina Flinta, która zajęła drugie miejsce w legendarnej pierwszej edycji „Idola”.

Ewelina Flinta w „Twoja twarz brzmi znajomo”

Ewelina Flinta, mimo że nie zrobiła zawrotnej kariery, to cały czas zajmuje się muzyką. Piosenkarka wydała dwa albumy studyjne: „Przeznaczenie” oraz „Nie znasz mnie”. Ostatni z nich ukazał się w 2005 roku. Mimo że gwiazda rzadko wypowiada się na temat swojego życia osobistego, to jest aktywna w mediach społecznościowych. Tam informuje o nowych projektach, w których bierze udział oraz zapowiada koncerty.

