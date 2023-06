Teraz w „Milionerach” do wygrania 2 mln złotych. „Mamy naprawdę dużo pieniędzy do rozdania”

Stacja TVN poinformowała, że niebawem zrealizowanych zostanie osiem odcinków specjalnych programu „Milionerzy”, których uczestnicy zgarnąć będą mogli nie milion, a dwa miliony złotych. W mediach społecznościowych formatu pojawiło się już wideo z samym Hubertem Urbańskim, który zachęca wszystkich do tego, by zgłosili się na casting.

– Co może być lepszego niż wygrać milion? Otóż wygrać dwa miliony! Zapraszam na casting do specjalnych odcinków „Milionerów”. To najwyższa wygrana w historii naszego programu – mówi Hubert Urbański.

facebook

2 mln złotych do wygrania w „Milionerach”. Jak zgłosić się do programu?

Na stronie internetowej stacji TVN podano, że ruszyły już castingi do nowej specjalnej edycji „Milionerów”. Trzeba zapoznać się z załączoną na stronie internetowej klauzulą i regulaminem, a następnie wypełnić formularz i wysłać zgłoszenie.

„Mamy naprawdę dużo pieniędzy do rozdania. Nie zwlekaj ani chwili dłużej — może to ty będziesz następnym milionerem!” – czytamy.

Niestety, jak szybko wyłapali internauci, w regulaminie istnieje zapis, że w odcinkach specjalnych nie mogą brać udziału finaliści audycji wyłonieni w którejkolwiek polskiej edycji teleturnieju „Milionerzy”.

Telewizja TVN nie poinformowała jeszcze, kiedy na antenie pojawią się odcinki specjalne.

Program „Milionerzy”. Ile razy udało się wygrać milion?

Format „Milionerzy” zadebiutował na antenie TVN w 1999 roku i od początku jego gospodarzem jest Hubert Urbański. Uczestnicy programu odpowiadają na pytania z zakresu wiedzy ogólnej, a każda dobra odpowiedź zwiększa pulę pieniędzy na ich koncie. Mają do dyspozycji koła ratunkowe, w tym: 50:50, pytanie do publiczności czy telefon do przyjaciela.

Do tej pory w polskiej edycji programu pięć razy udało się zgarnąć milion złotych. Po raz pierwszy w 2010 roku główną nagrodę wygrał Krzysztof Wójcik. Ostatnim dotychczasowym wygranym był Tomasz Orzechowski w 2022 roku.

Czytaj też:

Sebastian Fabijański debiutuje jako reżyser. Zobaczcie zwiastun jego filmu „Hawaje”Czytaj też:

„Problem trzech ciał”. Twórcy „Gry o tron” stworzyli nowy serial dla Netfliksa. W teaserze... Samwell Tarly