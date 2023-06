Prezenterka Polsatu pokazała, co musi zakrywać przed wejściem do studia. „To jakaś paranoja”

Wioleta Wramba jest związana z Polsatem od 2013 roku. Prezenterka. Swoją karierę rozpoczęła od pozycji reporterki, później awansowała na stanowisko prezenterki w Polsat News. Następnie władze przeniosły ją do głównej stacji, gdzie prowadziła „Wydarzenia 12:50” i „Wydarzenia Wieczorne”. Od marca pracuje w głównym wydaniu „Wydarzeń”.

Wioletta Wramba pokazała, co musi zakrywać przed wejściem do studia

Teraz gwiazda opublikowała na Tik-Toku swoje przygotowania do pracy. Jak się okazuje, różnią się od standardowego makijażu, wybrania stylizacji i ułożenia fryzury. W przeszłości dziennikarka ozdobiła swoje ciało wieloma tatuażami, które są pokaźnych rozmiarów. Z jej relacji wynika, że na wizji tatuaże nie mogą być widoczne, dlaczego przed każdym programem skrzętnie zakrywa je charakteryzacją.

– Jeszcze tylko chwila, jeszcze tylko moment i powitam państwa w „Wydarzeniach” o 12.50. Ale zanim to, co nieco trzeba będzie zakryć – zaczęła Wramba pokazując kulisy telewizji oraz wejście do studia. Na nagraniu możemy zobaczyć, jak kobieta o imieniu Magda nakłada na dekolt prezenterki kosmetyki tuszujące. „Tutaj z Madzią, która jest prawdziwym ekspertem w cerowaniu moich dzieł” – czytamy na Tik-Toku. „Wiecie, praca w telewizji jest jak każda inna i swoimi prawami się rządzi” – podsumowała Wramba.

Internauci skrytykowali wymogi Polsatu. Chodzi o tatuaże

Zakrywanie tatuaży w telewizji wyjątkowo nie spodobało się fanom. W komentarzach pojawiło się wiele komentarzy negujących ten pomysł.

„Mnie przeraża, że nadal istnieje w społeczeństwie takie myślenie o tatuażach; 2023 rok, a trzeba zakrywać tatuaże”; „To jakaś paranoja, w Ameryce to jest na porządku dziennym”; „Trochę to bardzo przykre. Ten kraj to paranoja”; „Mam nadzieję, że dożyję czasów, w których nikogo nie będą obchodziły cudze tatuaże” – czytamy pod nagraniem.

