Te stroje z konkursu Eurowizji przeszły do historii. Nie tylko Conchita

Eurowizja co roku budzi ogromne emocje, ale jak każdy duży konkurs muzyczny, uwagę widzów i fanów przyciągają nie tylko utwory, ale ruch sceniczny, czy stylizacje. Uczestnicy od dawna wyznają zasadę, że zaskoczenie publiczności, pomaga zapaść jej w pamięć, co daje większe szanse na wygraną, a także sławę po zakończonej rywalizacji na scenie Eurowizji.

Wig Wam (reprezentacja Finlandii) 2005 rok Ukraina



Norweska grupa Wig Wam nie podbiła serc fanów i jurorów (zdobyła 9. miejsce), ale z pewnością zwróciła na siebie uwagę dzięki zaskakującym stylizacjom. Wokalista wystąpił w srebrnym obcisłym stroju, na którym pojawiły się duże mieniące się gwiazdy. Dobrał do tego rękawiczki w tym samym kolorze, a góra kombinezonu była wykończona piórami. Postawił też zaskakującą fryzurę – swoje długie włosy uniósł przy pomocy opaski.



Lordi (reprezentacja Finlandii) rok 2006, Grecja

Do historii Eurowizji na pewno przeszedł heavy metalowy zespół Lordi reprezentujący Finlandię. Członkowie wystąpili na scenie przebrani za potwory. Można powiedzieć, że nie były to stroje, a kostium z prawdziwego zdarzenia, które naprawdę robiły wrażenie.



Grupa ze swoim utworem „Hard Rock Hallelujah” wygrała. W wywiadzie po ogłoszeniu werdyktu, lider pokusił się o kontrowersyjne wyznanie.



- To było błogosławione zwycięstwo na tak wielu poziomach. Oczywiście po raz pierwszy wygrali naprawdę piękni ludzie – powiedział wokalista Mr. Lordi.



Conchita Wurst (reprezentacja Austrii) 2014 rok Dania

Conchita Wurst to austriacka piosenkarka i drag queen, która w 2014 roku zajęła pierwsze miejsce podczas Konkursu Piosenki Eurowizji. Gwiazda wykonała przebój „Rise Like a Phoenix”, ale równie dużą uwagę przykuła cała jej stylizacja.



Drag queen miała na sobie idealnie dopasowaną złotą suknię i wieczorowy makijaż, a dopełnieniem stylizacji był doskonale wypielęgnowany zarost. Odbierając statuetkę, Conchita zaapelowała do społeczności LGBT. – Jesteśmy jednością, jesteśmy nie do powstrzymania – rzuciła ze sceny, a później podkreśliła, że tym samym zwróciła się do polityków, którzy sprzeciwiają się społeczności LGBT.





Måneskin (reprezentacja Włoch) 2021 rok Holandia



W zestawieniu najciekawszych stylizacji nie mogło zabraknąć włoskiego zespołu Måneskin.

Podczas finałowego koncertu grupa postawiła na stroje z identycznego materiału, jednak każdy z nich miał inny krój. Łączyły je złote sznurowania i przeszycia, a także odważne wycięcia. Grupa składa się z trzech mężczyzn i jednej kobiety, ale wszystko postawili na mocno makijaż i paznokcie pomalowane na czarno.

