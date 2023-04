Kolejne zmiany w „Tańcu z Gwiazdami”. „Decyzja została już podjęta”

Po tym jak Edward Miszczak przejął fotel dyrektora programowego Polsatu, w stacji wiele się zmieniło. Kilka osób musiało pożegnać się ze stacją jak chociażby Katarzyna Skrzynecka, czy Michał Wiśniewski, a te decyzje do tego stopnia nie spodobały się Piotrowi Gąsowskiemu, że dobrowolnie odszedł z show Twoja twarz brzmi znajomo.

Kolejną zmianą było zdjęcie z Polsatu randkowego programu „Love island. Wyspa miłości”. Ostatecznie znalazł się on w ramówce TV4.

Kolejne zmiany w Polsacie. Chodzi o „Taniec z Gwiazdami”

To jednak nie koniec zmian, jakie czekają widzów w jesiennej ramówce. Chodzi o program „Kabaret na żywo”, który jest emitowany w telewizji Polsat co roku. To cotygodniowy show kabaretowy, w którym prezentowane są nowe i znane już skecze. Od wiosny nadawany jest pod nazwą „Kabaret na żywo. Nowy skład 2”, ale już niedługo będziemy mogli oglądać go w sobotnie wieczory.

Dotychczasowe miejsce programu w ramówce zajmie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, który jeszcze w zeszłym roku pojawiał się na antenie w każdy poniedziałek. Poza tym nowy szef stacji zdecydował, że za stołem jurorskim zobaczymy tylko trzy osobistości. Do tej pory stałymi członkami jury byli Iwona Pavlović oraz Andrzej Grabowski, w poszczególnych edycjach towarzyszyli im: Janusz Józefowicz, Jolanta Fraszyńska, Michał Malitowski, Ola Jordan i Andrzej Piaseczny.

Pomponik dotarł do informacji, że „decyzja została już podjęta”, ale na razie nie wiadomo, kogo zobaczymy w okrojonym jury oceniającym uczestników kolejnej decyzji.

Czytaj też:

Kurzajewski opowiedział, jakie relacje ma z dziećmi Cichopek. Podzielił się radąCzytaj też:

Polka w amerykańskim „Idolu” zachwyciła jurorów. Kim jest Kaeyra?