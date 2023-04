Kurzajewski opowiedział, jakie relacje ma z dziećmi Cichopek. Podzielił się radą

Od kiedy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili swój związek, niemal na każdym kroku okazują sobie uczucie i relacjonują wspólnie spędzone chwile. Para nie tylko wspólnie prowadzi „Pytanie na Śniadanie”, ale także bardzo dużo podróżuje. Na ich profilach nie brakuje też nagrań i zdjęć z podróży, a przede wszystkim czasu spędzonego z dziećmi aktorki.

Katarzyna Cichopek ma dwójkę dzieci z poprzedniego związku z Marcinem Hakielem – syna Adama i córkę Helenę. Jeszcze w grudniu, kiedy celebrytka organizowała Wigilię dzień wcześniej, żeby móc spędzić je z pociechami (podczas oficjalnych świąt były w domu tancerza), to jej syn się nie pojawił. Później Cichopek wybrała się na egzotyczne wakacje, ale również tylko z córką.

Kurzajewski bezpiecznie odpowiedział na pytanie o stosunki z dziećmi Cichopek

Mimo braku Adama na Wigilii czy częstszym pozowaniu z Heleną w ostatnim wywiadzie prezenter zapewnił o świetnych stosunkach z pociechami partnerki. Podczas eventu promującego zabawki temat rozmowy szybko zszedł na dzieci, a przede wszystkim dwójkę, której matką jest Katarzyna Cichopek. Mimo że odpowiedź Macieja Kurzajewskiego była wyjątkowo bezpieczna, to ze szczegółami opowiedział też, jakie ma podejście do kontaktów z najmłodszymi.

– Wszystko zależy od nas, żeby mieć dobre relacje z osobami, z którymi jest się blisko, które nas otaczają. I to dotyczy nie tylko tych najbliższych, ale w ogóle funkcjonowania z ludźmi. Ja jestem człowiekiem uśmiechniętym, który lubi ludzi, lubi z nimi rozmawiać. Dla mnie to jest naturalne. Jeżeli w sposób naturalny, otwarty i dobry podchodzimy do tego, to naprawdę każdy jest w stanie zbudować dobrą relację – odpowiedział dziennikarz.

