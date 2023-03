Kaźmierska z „Królowych życia” broni Jana Pawła II. „Ch** wie, jak by było”

Kilka tygodni temu swoją premierę miał materiał „Franciszkańska 3” Marcina Gutowskiego, który został pokazany w programie „Czarno na białym” TVN. W materiale przedstawione są zaniechania papieża w sprawie księży pedofilów z czasów przed objęciem Stolicy Apostolskiej. Reportaż oparty został na relacjach świadków i wieloźródłowych dokumentach oraz daje głos samym ofiarom.

Ostre reakcje na dokument o Karolu Wojtyle

Od czasu premiery wiedza Jana Pawła II o pedofilii w kościele, albo jej brak, jest głównym tematem w Polsce. W Sejmie przyjęta została uchwała o obronie Jana Pawła II, natomiast w TVP1 i TVP Info pojawiać mają się regularnie fragmenty homilii Jana Pawła II.

W tej sprawie głos zabrało też wiele znanych osób jak Maciej Musiał, Ida Nowakowska czy Dagmara Kaźmierska znana widzom z formatu „Królowe Życia”.

Dagmara Kaźmierska broni Jana Pawła II

Mimo że Dagmara Kaźmierska nie występuje już w popularnym show TTV „Królowe życia”, to ciągle jest bardzo popularna. Na Instagramie na sporą rzeszę fanów, a gwiazda chętnie z tego korzysta i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. W ostatniej relacji na InstaStory zabrała głos ws. głośnego reportażu dotyczącego życia Karola Wojtyły. Gwiazda wielokrotnie podkreślała, że jest bardzo wierząca, a widzowie mogli nawet śledzić jej pielgrzymkę. Kaźmierska stanęła w obronie polskiego papieża i nie kryła złości.

– Jestem wku******! – zaczęła celebrytka. Później wspomniała o Lechu Wałęsie. – Denerwuje mnie ta cała nagonka na naszego papieża. Nikt nie pamięta jego zasług, tylko to, że tuszował pewne sprawy, a prawda jest taka, że gdyby nie on i nie Lech Wałęsa, to ch** wie, jak by było – podsumowała ostro gwiazda.

Czytaj też:

Quiz z prawdziwych nazwisk gwiazd. Jak dobrze je znacie?Czytaj też:

„Kuchenne rewolucje”. Magda Gessler będzie ratować lokal we Wrocławiu. Jak jej pójdzie?