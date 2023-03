Zaskakująca metamorfoza Ady z „Rolnik szuka żony”. Zszokowała fanów

9. edycja „Rolnik szuka żony” wyróżniała się na tle innych rekordową liczbą par. Tylko jeden uczestnik nie znalazł drugiej połówki. Większość związków trwa do dziś, oprócz relacji Kasi i Tomka, a z kolei Ada i Michał planują ze sobą przyszłość. Uczestnicy od razu się sobie spodobali i nie mieli żadnych wątpliwości co do tego. Podczas finałowego odcinka zakochani ogłosili, że są zaręczeni, a teraz mówią o ślubie.

Ada i Michał planują szybki ślub?

Ada i Michał zaręczyli się tuż przed finałem „Rolnik szuka żony”. – Na pewno chcielibyśmy się zaobrączkować, to wiemy. Chcemy, aby wesele było ładne i się udało – powiedział Michał w jednym z wywiadów.

Teraz wszystko wskazuje na to, że ich ślub zbliża się wielkimi krokami. Chociaż zakochani jeszcze niedawno twierdzili, że uroczystość odbędzie się w przeciągu trzech najbliższych lat, to teraz wygląda na to, że może dojść do tego szybciej.

Ada zaskoczyła bowiem zdjęciem, które wrzuciła na InstaStory. Na instagramowym profilu Ady mogliśmy zobaczyć jej kubek. Uwagę zwraca przede wszystkim ilustracja zamieszczona na naczyniu. Widać na niej dwie dziewczyny z podpisami „panna młoda” i „świadkowa”.

Ada z Rolnik szuka żony zaskoczyła metamorfozą

Żadne z zakochanych nie odniosło się do tych rewelacji i dalej nie wiadomo, kiedy zamierzają się pobrać. Teraz uwagę fanów przykuła metamorfoza Ady. Wybranka rolnika postanowiła mocno skrócić włosy, które do tej pory były jej znakiem rozpoznawczym. Dodatkowo zmieniła kolor. Teraz narzeczona Michała cieszy się fryzurą w kolorze chłodnego blondu. Ostro ścięte włosy sięgają jej do ramion. Zdjęcie opublikowała na InstaStory. Na fotografii widzimy celebrytkę w czarnej koszulce WOŚP. Dołączyła do niej hasztag „Barbie girl”.

