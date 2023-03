Randka Damiana i Beaty w „Barwach szczęścia” kończy się w łóżku

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

Okazuje się, że randka Damiana z Beatą zakończyła się w jego sypialni. Gdy Wójcik dostaje od Dominiki i Sebastiana zaproszenie na ich ślub, postanawia wybrać się na uroczystość z nową ukochaną. Kacper szykuje się do treningu z udziałem publiczności, wspierany przez całą rodzinę. Podczas jazdy chłopak traci nagle panowanie nad pojazdem, wypada z toru i jest gotów zrezygnować, oddając swoje miejsce Krysiakowi.

Kępski z trudem dochodzi do siebie po zakrapianej nocy – podobnie jak Hubert. A gdy w hotelu odwiedza go Wiktor, Tomasz wyznaje synowi, że postanowił wrócić do USA, by ratować związek z Iwoną, choć ta ma romans ze swoim profesorem.

„Barwy szczęścia” – kiedy emisja?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

