Cleo rozpłakała się za kulisami programu TVP. Wiemy, co się stało

Cleo pełni rolę jurorki w muzycznym show „The Voice Kids” od 2021 roku. Obecnie wokalistka ocenia zmagania uczestników szóstej edycji programu. Poza gwiazdą trenerami uzdolnionych muzycznie maluchów są Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron.

„The Voice Kids”. Cleo nie mogła powstrzymać łez

Ostatnio na planie programu miała miejsce zaskakująca sytuacja. Cleo weszła do studia i ledwo powstrzymywała łzy. Kiedy roztrzęsiona dotarła do swojego fotela wybuchła płaczem i jedyne co z siebie wydusiła to „przepraszam”. Głos zabrali pozostali jurorzy. – Ciocia Cleo się wzruszyła – mogliśmy usłyszeć.

Jurorka nie opowiedziała, co skłoniło ją do tak emocjonalnej reakacji. Z medialnych doniesień wynika jednak, że powodem płaczu wokalistki było spotkanie za kulisami z siostrą jednej uczestniczek. Dziewczynka, która jest niepełnosprawna okazała się wielką fanką Cleo. To tak poruszyło celebrytkę, że podarowała jej wisiorek, jaki noszą członkowie jej ekipy.

Szósta edycja „The Voice Kids”

Do szóstej edycji „The Voice Kids” zgłosiło się kilka tysięcy dzieci, dla których muzyka to pasja oraz sposób wyrażania siebie. Następnie podczas pierwszego etapu trenerzy kompletują swoje 18-osobowe drużyny, które następnie zaprezentują się w Bitwach. Spośród nich sześć osób z każdego teamu trafi do etapu Sing Off.

Ostatecznie w wielkim finale programu na scenie zaśpiewa troje uczestników z drużyny każdego trenera. Najlepszy Głos szóstej edycji „The Voice Kids”, który otrzyma legendarną już statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych, wybiorą widzowie w głosowaniu SMS. To pierwsza edycja podczas której zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.

„The Voice Kids” – kiedy emisja?

Program „The Voice Kids” jest emitowany w każdą sobotę o godzinie 20.00 w telewizyjnej Dwójce.

