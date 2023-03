Tomek i Justyna z „Rolnik szuka żony” się rozstali? Ten komentarz mówi wszystko

„Rolnik szuka żony” to program, który zawsze przyciąga tłumy widzów przed telewizory i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy, którzy występują w kolejnych edycjach, zyskują dzięki temu niemałą popularność i równie duże grono fanów, którzy śledzą ich losy. Ostatnio dzięki nim i ich czujności dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie związek Justyny i Tomka z 9. edycji programu „Rolnik szuka żony” należy już do przeszłości.

Justyna i Tomek z „Rolnik szuka żony” nie są już parą?

Powodem domysłu fanów o zakończeniu relacji Justyny i Tomka było usunięcie wspólnego konta w mediach społecznościowych. Do tej pory uczestnicy show prowadzili razem instagramowy profil, na którym utrzymywali kontakt ze swoimi fanami i dzielili się wspólnymi zdjęciami. Teraz konto zostało skasowane, a wszystkie zdjęcia zniknęły! To według internautów świadczy tylko o jednym – to koniec związku Justyny i Tomka. Według nich to pierwszy krok przed oficjalnym ogłoszeniem tej decyzji.

Justyna z „Rolnik szuka żony” odniosła się do plotek o rozstaniu z Tomaszem

Internauci nie kryli zaskoczenia, bowiem między tymi uczestnikami „Rolnik szuka żony” iskrzyło od samego początku. Para zaręczyła się podczas finału programu, a syn Justyny do tego stopnia zaakceptował rolnika, że zapytał, czy może nazywać go tatą. Oboje nie kryli radości, że wreszcie spotkali na swojej drodze prawdziwą miłość. Chwilę po zaręczynach postanowili razem zamieszkać.

Po domysłach o rozstaniu głos zabrała wybranka Tomasza, z którą skontaktowała się redakcja Plejady. Kobieta odpowiedziała na te doniesienia przy pomocy wiadomości tekstowej i tym samym zdementowała plotki. „U nas wszystko dobrze” – podkreśliła Justyna.

Czytaj też:

Quiz ze znanych kotów. Garfield, Kot w butach i Kocia FerajnaCzytaj też:

Natalia Niemen opisała chorobę córki. Danusia urodziła się z wadą genetyczną