„Rolnik szuka żony”. Tomasz i Justyna rozstali się? Internauci wskazują na dowody

„Rolnik szuka żony” to program, który zawsze przyciąga tłumy widzów przed telewizory i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy, którzy występują w kolejnych edycjach, zyskują dzięki temu niemałą popularność i równie duże grono fanów, którzy śledzą ich losy. Teraz dzięki nim i ich zainteresowaniu dowiadujemy się, że prawdopodobnie związek Justyny i Tomka z 9. edycji programu „Rolnik szuka żony” należy już do przeszłości.

„Rolnik szuka żony”. Tomasz i Justyna rozstali się?

Tomasz i Justyna poznali się dzięki 9. edycji „Rolnik szuka żony”. Była to edycja wyjątkowa, bo większość uczestników znalazło miłość. Niestety, ostatnio doszły nas niepokojące wieści o rozstaniu Kasi i Tomka. Teraz z kolei internauci podejrzewają, że podobny los spotkał Justynę i Tomka.

Wszystko przez to, że z sieci zniknął wspólny profil uczestników „Rolnik szuka żony”! Do tej pory Justyna i Tomek prowadzili razem instagramowy profil, na którym utrzymywali kontakt ze swoimi fanami i dzielili się wspólnymi zdjęciami. Teraz konto zostało skasowane, a wszystkie zdjęcia zniknęły! To według internautów świadczy tylko o jednym – to koniec związku Justyny i Tomka.

Przypomnijmy, że między Justyną a Tomkiem od początku iskrzyło! Jeszcze długo przed finałem rolnik odesłał do domu dwie uczestniczki, w tym ciężarną Klaudię i postanowił bliżej poznawać tylko swoją wybrankę. Podczas finałowego odcinka zarówno rolnik, jak i Justyna zapewniali o swoim uczuciu. Mimo że kobieta dalej nie wprowadziła się do swojego partnera, to poznał już jej syna. Zdradzili, że mały Wiktor zapytał rolnika, czy może zwracać się do niego „tato”. – To jest taka osoba, którą szukałam tyle lat i trafiło się. Teraz wiem co to miłość, rodzina – powiedziała Justyna. Do tego wszystkiego podczas finału programu para zaręczyła się, natomiast już po – Justyna i Tomek zamieszkali ze sobą. Niedawno nawet pieska rasy Yorkshire terrier o imieniu Leo.

