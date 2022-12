Black Eyed Peas już w Zakopanem. To musieli im zapewnić organizatorzy Sylwestra Marzeń

Przypomnijmy, w tym roku zagraniczną gwiazdą podczas Sylwestra Marzeń TVP miała być Melanie C, była członkini Spice Girls. Artystka najpierw ogłosiła swój udział w wydarzeniu, a później ze względu na „niezgodność poglądów” odwołała swój koncert. Mimo że do Sylwestra został zaledwie jeden dzień, to TVP nie traciła nadziei, że na scenie w Zakopanem pojawi się zagraniczna gwiazda. W piątkowym wydaniu „Pytania na Śniadanie” przekazano, że w Zakopanem wystąpi grupa Black Eyed Peas. Podczas koncertu mają wykonać swoje największe hity: „Where Is the Love?” i „I Gotta Feeling”. Najciekawszym momentem występu bez wątpienia będzie duet z Sarą James „Let's Get It Started”. Wokalistka i członkowie zespołu wspólnie wykonali przebój podczas finału amerykańskiego „Mam talent”.

Black Eyed Peas już w Zakopanem. Wiadomo, jakie mieli wymagania

Grupa Black Eyed Peas w składzie Will.i.am, Taboo i apl.de.ap, są już w Zakopanem. Z wiadomości przekazanych przez anonimowego informatora Pudelka wynika, że przybyli w piątek 30 grudnia i od razu udali sie na Krupówki, gdzie zażyczyli sobie polskiej golonki.

Portalowi udało się też dowiedzieć, jakie wymagania co do pobytu mieli członkowie zespołu. „Artyści poprosili, aby do ich dyspozycji w Zakopanem pozostawały biodegradowalne lub szklane naczynia, a także kosze z możliwością segregacji odpadów” – czytamy. Wiadomo też, że w związku z tym, iż Will.i.am jest na wegańskiej diecie amerykański szef kuchni, który na co dzień gotuje artystom, przekazał organizatorowi „56-stronnicową książkę z przepisami na dania, które lubi raper i szczegółami, jak je prawidłowo przygotować”. „Zespół poprosił też o zestawienie menu zakopiańskich restauracji serwujących wegańskie dania. Możliwe więc, że członkowie zespołu znajdą się wśród klienteli jednego z tamtejszych lokali” – podał informator Pudelka.

Czytaj też:

Próby przed Sylwestrem Marzeń zmorą mieszkańców Zakopanego. „Żal zwierząt”Czytaj też:

Co oglądać w wolny weekend na Netflix? Lista tygodniowych nowości