Próby przed Sylwestrem Marzeń zmorą mieszkańców Zakopanego. „Żal zwierząt”

Jak co roku Telewizja Polska organizuje w Zakopanem Sylwestra Marzeń. Na koncercie zobaczymy między innymi: Edytę Górniak, Sławomira i Kajrę, Zenona Martyniuka, Thomasa Andersa, zespół Weekend, Sarę James, Marinę Łuczenko-Szczęsną czy Maję Hyży. Zwykle na imprezie TVP występują też zagraniczne gwiazdy – rok temu był to Jason Derulo, a wcześniej m.in.: Luis Fonsi, Limahl czy zespół Eruption. Spore zamieszanie wywołała Melanie C, była członkini Spice Girls, która najpierw ogłosiła swój udział w wydarzeniu, a później ze względu na „niezgodność poglądów” odwołała swój koncert. Mimo że do Sylwestra został zaledwie jeden dzień, to TVP nie traciła nadziei, że na scenie w Zakopanem pojawi się zagraniczna gwiazda. W piątkowym wydaniu „Pytania na Śniadanie” przekazano, że w Zakopanem wystąpi grupa Black Eyed Peas. Podczas koncertu mają wykonać swoje największe hity: „Where Is the Love?” i „I Gotta Feeling”. Najciekawszym momentem występu bez wątpienia będzie duet z Sarą James „Let's Get It Started”. Wokalistka i członkowie zespołu wspólnie wykonali przebój podczas finału amerykańskiego „Mam talent”.

Próby przed Sylwestrem Marzeń zmorą mieszkańców Zakopanego

Od kilku dni w Zakopanem trwają próby przed imprezą. Okazuje się, że dają one mocno popalić mieszkańcom Zakopanego. W tej sprawie do „Tygodnika Podhalańskiego” trafiło już kilka skarg. – Głośną muzykę słychać aż pod skocznią. Dzwoniłem już na policję, bo te dźwięki wydobywały się nawet po godz. 22:00 – mówił jeden z mieszkańców. „Czy mogą Państwo interweniować w sprawie głośności koncertu sylwestrowego na Równi Krupowej. W tym roku jest zdecydowanie głośniej niż w latach poprzednich” – pisał inny mieszkaniec do redakcji.

Reakcje mieszkańców Zakopanego na głośne próby przed Sylwestrem Marzeń przeczytać można także na Facebooku „Tygodnika Podhalańskiego”. „Marzę o tym żeby nie było Sylwestra Marzeń w Zakopanem i w Polsce”; „Od lat ten Sylwester jest w Zakopanem NIEPOTRZEBNY. Żal zwierząt w Tatrzańskim Parku Narodowym. Jak ktoś mógł wydać zgodę na taki hałas w miejscu gdzie azyl mają zwierzęta i cała przyroda?”; „Szlag by mnie trafił, gdybym musiała zasypiać przy Martyniuku. Współczuję”; „Po co próby skoro playback”; „Koncert marzeń? Czyich marzeń? Żal gór i zwierząt, ptaków, że muszą decybele znieść” – piszą.

Czytaj też:

Kamińska-Radomska wybuchła w „Pytaniu na Śniadanie”. Kurzajewski musiał interweniowaćCzytaj też:

Co oglądać w wolny weekend na Netflix? Lista tygodniowych nowości