Sara James odpadła w pierwszym etapie finału amerykańskiego „Mam talent”

Finał amerykańskiego „Mam talent” z udziałem Sary James odbył się w nocy z wtorku na środę 13 września o godz. 2. Wtedy też Amerykanie rozpoczęli głosowanie, na które mieli 12 godzin. Wyniki poznaliśmy w nocy ze środy na czwartek. Mimo że Sara James, 14-letnia Polka, zachwyciła jurorów, to nie zwyciężyła show. Nastolatka urodzona w Słubicach wykonała utwór Kate Bush „Running Up That Hill”.

Po występie James jej wykonanie wyjątkowo chwalił Simon Cowell. Podkreślił, że wszystkie dotychczasowe występy były na bardzo wysokim poziomie. – Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i miażdżysz przy pomocy jednej z najbardziej kultowych piosenek na świecie – podkreślił. Pochlebstw nie szczędziła także Heidi Klum. – Masz tę świeżość i już wyglądasz jak super gwiazda. Jesteś jednym z najlepszych odkryć tego sezonu – mówiła.

Amerykański „Mam talent” – kto wygrał?

W odcinku, w którym przekazano wyniki, każdy z finalistów jeszcze raz mógł zaprezentować swoje umiejętności i wystąpić z kimś ze zwycięzców poprzednich edycji, innych finalistów tego sezonu, albo gwiazd. Obok Sary James pojawił się zespół Black Eyed Peas, z którym wykonała utwór „Let's Get It Started”. Następnie wyłoniono pięciu najlepszych uczestników, niestety nie padło nazwisko młodej Polki.

O wielkie zwycięstwo w programie – nagrodę w wysokości miliona dolarów i możliwość występowania w Las Vegas – w kolejnym etapie walczyli: Drake Milligan, Metaphysic, Kristy Sellars, Mayyas i Chapel Hart. Później decyzją amerykańskich widzów na scenie zostało dwóch konkurentów. Wielki finał „Mam talent” rozegrał się między tancerką Kristy Sellars, która łączy taniec na rurze z cyfrowymi efektami oraz libańską grupą taneczną Mayyas. To właśnie ci drudzy okazali się wielkimi zwycięzcami.

Sara James. Od „The Voice Kids” po „America's Got Talent”

Sara Egwu-James pochodzi ze Słubic. Jej mama jest Polką, a tata ma nigeryjskie korzenie. John James również jest muzykiem i brał udział w programach „Bitwa na głosy” czy „X Factor”.

Już w programie „The Voice Kids” zaobserwować mogliśmy, jak ważna dla nastolatki od zawsze była muzyka. Mówiła, że śpiewać zaczęła, gdy miała 6 lat, a swój warsztat szlifowała w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim oraz Państwowej Szkole Muzycznej w Słubicach. Wiadomo też, że kształciła się muzycznie w Miejskim Ośrodku Kultury SMOK.

Po sukcesie w „The Voice Kids” Sara James próbowała swoich sił w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Paryżu. Wykonanie utworu „Somebody” zapewniło jej poparcie telewidzów i jurorów, dzięki czemu została reprezentantką Polski. Ostatecznie w konkursie w grudniu 2022 roku zajęła drugie miejsce.

