Piotr Kraśko wrócił do „Faktów”. Co dalej z jego karierą?

Zamieszanie wokół Piotra Kraśki zaczęło się kiedy dziennikarz został przyłapany na prowadzeniu samochodu bez uprawnień. Gwiazdor zapłacił karę 100 tys. zł i otrzymał roczny zakaz prowadzenia pojazdów. Kolejnym problemem wizerunkowym celebryty były informacje, że Kraśko w latach 2012-2017 nie rozliczał się z fiskusem. Dziennikarz uregulował zaległe podatki, łącznie przelewając 850 tys. zł. Izba Skarbowa uznała to za działalność łagodzącą i postępowanie umorzono.

To wszystko sprawiło, że Piotr Kraśko na jakiś czas usunął się w cień. Wszyscy zastanawiali się, czy dziennikarz wróci do prowadzenia pasma informacyjnego w TVN, w którym ostatni raz pojawił się 10 czerwca 2022 roku. W międzyczasie wyznał, że cierpi na depresję i ze szczegółami opowiedział o tym w „Dzień Dobry TVN”. Wielokrotnie podkreślał też, że mimo wszystko chciałby wrócić do swoich obowiązków zawodowych. Nie ukrywał też, że 4 listopada przypada koniec jego zwolnienia lekarskiego.

Piotr Kraśko wyleciał do USA?

Kilka dni temu znów było głośno o dalszej karierze Piotra Kraśki. Portal Wirtualne Media twierdził, że dziennikarz wylatuje do USA i będzie współpracownikiem CNN. Celebryta pojawił się jednak w ostatnim wydaniu „Faktów” 7 listopada 2022 roku. Tym samym wrócił do pracy po prawie pięciu miesiącach przerwy. Zgodnie z medialnymi doniesieniami obecnie przebywa w USA. W materiale Anny Czerwińskiej opowiadał o nastrojach w Partii Republikańskiej przed wyborami do Kongresu. Okazuje się jednak, że Piotr Kraśko nie dostanie na stałe posady korespondenta TVN w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to miejsce jest od lat zajęte przez Marcina Wronę.

