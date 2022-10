Piotr Kraśko przeprasza za błędy na antenie. Wyznał, że choruje na depresję

Piotr Kraśko był gościem sobotniego wydania „Dzień Dobry TVN”. Dziennikarz wykorzystał ten moment, żeby wytłumaczyć się ze swoich błędów. Kraśko we wtorek 20 września 2022 roku został skazany przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce za prowadzenie samochodu bez uprawnień. Przyznał się do zarzucanego mu czynu, jednak odmówił składania wyjaśnień w sprawie. Sąd zdecydował, że gwiazdor musi zapłacić 200 stawek dziennych po 500 złotych kary, co daje 100 tys. zł. Dodatkowo ma też ponieść koszty procesu sądowego.

Piotr Kraśko przeprasza za błędy na antenie

Teraz do sprawy odniósł się główny zainteresowany. Marcin Prokop i Dorota Wellman w „Dzień Dobry TVN” dopytywali dziennikarza, jaka była jego motywacja. – Zaczęło się od tego, jak straciłem prawo jazdy. Najpierw pójdę po dokument, który mnie uprawnia do zdania egzaminu, pójdę na kurs na prawo jazdy, będę zdawał ten egzamin, od razu stanie się to jakąś historią, może nie teraz. Co oczywiście było błędem. Natychmiast miałem tak zrobić. Oczywiście pomagała mi żona, jeździłem taksówkami, w końcu zatrudniłem kierowcę i jeździłem z tym kierowcą przez rok, potem z tego roku zrobiły się dwa, trzy, cztery, pięć... Na co oczywiście mam wszystkie dokumenty, że go zatrudniałem – relacjonował. Nie ukrywał, że faktycznie prowadził auto bez uprawnień. – Tak, zdarzyło się, że usiadłem też za kierownicą. Zdarzało się, a to nigdy nie powinno się stać. To było głupie, idiotyczne, nieodpowiedzialne – relacjonował. W jego wypowiedzi nie zabrakło pokory. – Absolutnie za to przepraszam, to nie powinno się stać nigdy – powiedział Kraśko. Podkreślił też, że według niego wyrok jest pobłażliwy, a on swoje błędy zapłacił wysoką cenę.

Piotr Kraśko o oszustwach podatkowych. Dlaczego do tego dopuścił?

Wszystko zaczęło się od tego, że TVP Info zarzucił dziennikarzowi, że od 2012 roku mężczyzna nie składał rocznych zeznań podatkowych. Stwierdzono, że gwiazdor po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej złożył zaległe deklaracje VAT-7 za okres od stycznia 2012 do grudnia 2016 r., a także PIT-y 36L i 37 za lata 2012-2015. Zapłacił też zaległe podatki z odsetkami na kwotę ponad 760 tys. zł, ujawniając przy tym kolejne faktury. Piotr Kraśko skomentował sytuację na swoim Instagramie. W oświadczeniu podkreślił, że wszystkie dotyczące go kwestie podatkowe zostały wyjaśnione w Urzędzie Skarbowym 5 lat temu.

Nie zabrakło także tego wątku na kanapie „Dzień Dobry TVN”. – Na etat miałem umowę o pracę i część kontraktu, to była umowa między spółką a mną prowadzącym działalność gospodarczą. Wszystkie podatki z tytułu pracy na etat były zapłacone. Mówimy o podatkach tych, które dotyczyły działalności gospodarczej – powiedział. Kraśko podkreślił, że osoba, której ufał w kwestii prowadzenia faktur, miała nie dopilnować dokumentów.

Piotr Kraśko leczy się na depresję

Piotr Kraśko wyznał, że przez długi czas nie chciał przyznać, że choruje na depresję. Wszystko rozpoczęło się od problemów z bezsennością. – Zaczęło się w grudniu albo styczniu, kiedy właściwie przestałem spać. Spałem może godzinę dziennie – relacjonował. Prezenter podkreślił, że współpracownicy proponowali mu pomoc lekarza, ale nie chciał się sam przed sobą do tego przyznać. Swój błąd zrozumiał dopiero po pół roku. – Wstydziłem się ja i myślałem, że zrobię problem stacji. To był gigantyczny błąd – powiedział. Nie ukrywał, że problemem było też to, że jest osobą publiczną i zwyczajnie się wstydził. – Na początku myślałem, że jak pójdę po leki antydepresyjne do apteki, zaraz to się wyda (...) Nagle dopada cię taki lęk, który jest jak głaz i nie wiesz, o co chodzi – zakończył.

