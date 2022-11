Anna Lewandowska wyznała, że poroniła. Olejnik, Hyży i Jemioł wspierają trenerkę

Wszystko zaczęło się od kontrowersyjnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Podczas spotkania z mieszkańcami Ełku Jarosław Kaczyński postanowił podzielić się swoimi refleksjami na temat przyczyn spadku dzietności w Polsce. Według prezesa PiS wszystkiemu winny jest... alkohol.

Słowa wywołały burzę i mimo że prezes PiS próbował się z nich tłumaczyć, to nie udało mu się zatrzymać lawiny negatywnych komentarzy. Głos zabrało wiele gwiazd, które zaczęły publikować zdjęcia z alkoholem. Wiele z nich jest już matkami, więc podkreślały, że to nie przeszkodziło im w zakładaniu rodziny. Inne celebrytki podkreślały natomiast swoją niezależność.

Gwiazdy wspierają Annę Lewandowską po wyznaniu o poronieniu

W innym tonie wypowiedziała się Anna Lewandowska. Żona piłkarza opublikowała czarno-białe zdjęcie, które opatrzyła smutnym wyzwaniem. Trenerka wyznała, że ma za sobą poronienie. „Dość. Jestem zła, gdy widzę, że politycy w niesprawiedliwy sposób oskarżają kobiety, zamiast dostrzegać realne problemy. Jako kobieta i matka czuję się bardzo dotknięta ostatnimi wypowiedziami” – zaczęła. Mama Klary i Laury ze szczegółami o opowiedziała o swoim macierzyństwie. „Bycie mamą było moim największym marzeniem. Zanim się spełniło niestety, podobnie jak inne kobiety, doświadczyłam także poronienia. Według statystyk co piąta para w Polsce bezskutecznie stara się o dziecko. Stres, problemy ze zdrowiem czy z hormonami powodują, że nie tylko zajście w ciąże jest problemem, ale również jej utrzymanie” – czytamy.

Na koniec Anna Lewandowska zaapelowała o empatię. „Nie oceniajmy zatem kobiet, które często w ciszy, walczą wszelkimi sposobami i środkami, aby na teście ciążowym zobaczyć upragnione dwie kreski” – podsumowała. W komentarzach wiele gwiazd wyraziło wsparcie dla trenerki. Do tego grona należy Monika Olejnik. Dziennikarka w komentarzu zostawiła emotikonę pękniętych serc. Łukasz Jemioł zdecydował się na ikonę braw. Natomiast Agnieszka Hyży nawiązała do odwagi trenerki. „Brawo Ania, że masz odwagę mówić głośno, co czujesz i co myślisz” – napisała prezenterka. Głos zabrała także Kamila Kalińczak: Aniu, dzięki za ten głos!

