„Taniec z Gwiazdami”. Jurorzy docenili dwie pary. Padły aż dwie „40-stki”!

Każdy kolejny odcinek 13. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” budzi ogromne emocje. Nie inaczej było w przypadku piątego odcinka, który upłynął pod hasłem świętowania 30-tych urodzin stacji. Nie zabrakło żartobliwych nawiązań do słynnych „Paszportów Polsatu”, długich przerw na reklamy i wielu gości. Jednym z dodatkowych prowadzących w tym odcinku był Maciej Rock, który swoją karierę zaczął w pierwszym w Polsce talent show „Idol”. W formacie zobaczyliśmy wiele gwiazd, które od lat prowadzą programy w stacji. Na widowni pojawiła się Dorota Gawryluk, Maciej Dwobor, Karolina Szostak, Zygmunt Chajzer. W czasie finału wystąpił zespół Big Cyc, który wykonał tytułową piosenkę z serialu „Świat według Kiepskich”. Każdy z tańców nawiązywał do hitów Polsatu. Zarówno do filmów, które od lat możemy oglądać we wspomnianej telewizji, ale także sztandarowych formatów.

„Taniec z Gwiazdami” – padły dwie „40-stki”

W tym odcinku występy dwóch par wyjątkowo przypadły do gustu jurorom. Pierwsza „40-stka” trafiła do ukraińskiej wokalistki Jamali i Jacka Jeschke. Co ciekawe, jeden z najbardziej wymagających jurorów Michał Malitowski nazwał ich występ: Najlepszym tangiem tej edycji. Komplementów nie szczędził także Andrzej Grabowski, który nazwał tango najlepszym, jakie widział w życiu. Para zatańczyła do utworu z filmu „Zapach kobiety”.

Równie wysokie noty otrzymała Natalia Janoszek i Rafał Maserak. Aktorka i tancerz wykonali rumbę do hitu Lady Pank „Zawsze tam gdzie Ty”. Michał Malitowski kolejny raz zdecydował się na docenienie umiejętności gwiazdy. Ich występ nazwał: Najlepszą rumbą w tej edycji. Janoszek i Maserak także otrzymali 40 punktów.

