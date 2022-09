„The Kardashians”. Khloe wita na świecie dziecko urodzone przez surogatkę

Najnowszy odcinek reallity-show „The Kardashians” aż kipi od emocji. Jak zwykle nie brakuje zwrotów akcji i dramatycznych rozmów. Tym razem to losy Khloe są na pierwszym planie. Celebrytka powitała na świecie swoje drugie dziecko, które przyszło na świat przy pomocy surogatki. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że zaledwie kilka dni po podjęciu decyzji o zapłodnieniu, jedna ze sławnych sióstr dowiedziała się, że ojciec jej dziecka ją zdradza.

Informacja o powiększeniu się rodziny Khloe Kardashian dotarła do mediów w lipcu. Kiedy gwiazda spodziewała się pierwszej córki True, koszykarz NBA Tristan Thompson miał ją zdradzać. Informacje o kolejnych zdradach sportowca wyszły na jaw chwilę po zapłodnieniu surogatki. Tym razem jego wybranką była Maralee Nichols, trenerka fitness. Kilka tygodni wcześniej koszykarz oświadczył się siostrze Kim Kardashian. Mężczyzna miał próbować namówić kochankę do aborcji oraz proponował jej ogromne pieniądze za milczenie. Nichols się jednak nie zgodziła i urodziła syna. Testy potwierdziły, że ojcem jest partner Khloe Kardashian.

Khloe Kardashian powitała na świecie drugie dziecko

W najnowszym odcinku twórcy zdecydowali się zrelacjonować wszystkie te zwroty akcji. Khloe Kardashian wyznała przed kamerami, że moment, kiedy dowiedziała się o zdradzie, a jednocześnie czekała na dziecko, którego ojcem jest Tristan Thompson, był dla niej szalenie trudny. Jak zdradziła, jedyne, na czym się skupiła to zadbanie o dobre samopoczucie – zarówno swoje jak i surogatki. W najnowszym odcinku widzowie mogą zobaczyć, jak roztrzęsiona celebrytka opowiada o szczegółach tego niełatwego okresu w życiu. Nie brakuje też samego momentu narodzin. Kiedy Khloe Kardashian dowiedziała się o akcji porodowej, razem z Kim pojechała do szpitala. Przyznała, że nie była pewna czy chce, żeby przy powitaniu malucha towarzyszył jej Tristan Thompson, ale ostatecznie się zgodziła. Uznała, że „skoro chce tu być, to dlaczego ma mu odbierać ten moment, bo nigdy nie odzyskałby tej chwili”.

