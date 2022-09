„Taniec z Gwiazdami”. Wiesław Nowobilski o ocenie żony: Stwierdziła, że nie umiem tańczyć

Trwa 13. edycja uwielbianego przez Polaków show „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Jednym z ciekawszych uczestników formatu jest Wiesław Nowobilski. Jego góralski charakter jest doskonale znany współtwórcom programu „Nasz nowy dom” i jego widzom. Szef jednej z ekip budowlanych, który w ciągu pięciu dni potrafi pokierować nią tak, aby potrzebujące rodziny mogły wrócić do pachnącego nowością lokum. Teraz sprawdza swoje umiejętności taneczny, które szlifuje pod okiem Janji Lesar.

„Taniec z Gwiazdami”. Żona Wiesława Nowobilskiego oceniła jego postępy

W rozmowie z Plejadą Wiesław Nowobilski szczerze ocenił swoje postępy na parkiecie. Jak przyznał, widzi progres, ale jednocześnie krytycznie wypowiedział się o pierwszym występie. – Te pierwsze kroki, to nawet nie były kroki, nie wiem, jak to nazwać, a teraz dla mnie to jest taniec – podkreślił. Wyznał też, że spotyka się z pozytywnym odbiorem widzów. – Wkładam w to serce, chcę jak najlepiej wypaść, ale staram się też być sobą i po prostu może to dlatego tak wychodzi. (...) Wszyscy mi gratulują, cieszą się, że uczestniczę w tym programie i bardzo dużo ludzi mi kibicuje – dodał.

Szef ekipy budowlanej w programie „Nasz nowy dom” powiedział też, co sądzi jego żona. – Żona mocno mi kibicuje. Bardzo dobrze nam się tańczy, ale byliśmy ostatnio na weselu i żona stwierdziła, że nie umiem tańczyć. Ale to tylko dlatego, że nie chciałem mocno angażować się w tańcu na tej imprezie, żeby następnego dnia nie pomylić kroków tutaj na parkiecie – podkreślił. Wiesław Nowobilski wyznał, że nie liczy na wielki taneczny sukces w show. - Nie liczę na finał. Z każdego odcinka, w którym mogę pojawić się tutaj na parkiecie, jestem bardzo szczęśliwy – powiedział.

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” – kiedy nowe odcinki?

W każdym odcinku „Tańca z Gwiazdami” nie brakuje emocji, a nawet konfliktów między jurorami a celebrytami. Taneczne występy uczestników ocenia jury w składzie: piosenkarz oraz fan polskiego i brytyjskiego formatu Andrzej „Piasek” Piaseczny, niezastąpiona oraz widzącą każde niedociągnięcia Iwona Pavlović, znany z ciętego języka Michał Malitowski oraz aktor Andrzej Grabowski, dobry duch programu, który w każdej parze widzi tylko same plusy.

13. edycję prowadzi jedyny i niepowtarzalny duet Pauliny Sykut-Jeżyny oraz Krzysztofa Ibisza. A towarzyszy im specjalistka od tańców latynoamerykańskich, wedding plannerka, prowadząca program „Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej” – Izabela Janachowska. Każdy nowy odcinek jest emitowany na antenie Polsatu w poniedziałek o godzinie 20.05.

