„M jak miłość”. Co w nowym odcinku? Fani już nie mogą się doczekać!

W 1666 odcinku „M jak miłość” Jakub z Kasią wracają z urlopu, są bardzo szczęśliwi, a Karski dopingowany przez przyjaciół postanawia w końcu poprosić ukochaną o rękę. Marcin z Izą urządzają Amelce wzruszające urodziny i mają dla dziewczynki wyjątkową niespodziankę: powrót jej mamy. Chodakowska dostaje poza tym w pracy propozycję awansu na czas wyjazdu aktualnej naczelnej za granicę. Chodzi o stanowisko szefowej redakcji. Tymczasem Janek namawia Aleksandrę, by w tajemnicy przed synami - dała dostęp do swojego konta jemu oraz grupie wsparcia, do której postanowiła dołączyć.

„M jak miłość” – o czym jest serial?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2. Najnowszy, 1666 odcinek „M jak miłość” już w poniedziałek 5 września.

Czytaj też:

Aktor z serialu „Ranczo” miał poważny wypadek. Jaki jest jego stan?