Jacek Kurski o zachowaniu Jarosława Jakimowicza: To nie jest nasza sprawa

Wszystko zaczęło się od wywiadu, w którym Paweł Deląg został zapytany o pracę nad kolejną częścią „Młodych wilków”. Aktor nie tylko negatywnie odniósł się do tego pomysłu, ale też krótko podsumował obecne poczynania Jarosława Jakimowicza – swojego dawnego kolegi z planu produkcji.

Według Pawła Deląga rola „Biedrony” nie miała wielkiego wpływu na jego karierę, podobnie było w przypadku innych aktorów występujących w produkcji: Piotra Szwedesa oraz Zbigniewa Suszyńskiego. – Tak samo było w przypadku „Cichego”. Jarosław Jakimowicz jest teraz bardziej kojarzony z telewizją niż z filmem – stwierdził. Pytany przez dziennikarza o szczegóły odparł, że obecna działalność dawnego kolegi z planu filmowego zasmuca. – To jest dosyć przykre. Wolałbym na ten temat nie mówić, jaka to jest kariera telewizyjna i pozostawić to bez komentarza – wyjaśnił.

Jakimowicz uderza w Deląga

Na odpowiedź Jarosława Jakimowicza nie trzeba było długo czekać. Prezenter TVP Info opublikował dwa posty z treścią wymierzoną w Pawła Deląga. „Przez 30 lat milczę, bo jestem lojalny, ale skoro w taki sposób tu się o mnie wyrażasz i tak oceniasz moją pracę i tzw. karierę, to ja ocenię twoją. Od momentu zdjęć do filmu »Przemytnicy« my wszyscy wiemy, że jesteś gejem. Sam się z tego nam zwierzałeś wielokrotnie” – napisał. W dalszej części chaotycznego i pełnego błędów tekstu zagroził, że przygotuje listę domniemanych partnerów Deląga i ją upubliczni. Następnie określił aktora mianem „Pedelonga” i kpił z jego związków z kobietami. Paweł Deląg nie odniósł się do tych słów na swoim Instagramie, ale w komentarzach pod postami innych osób, które stanęły w jego obronie, podkreślił, że zgłosi sprawę do sądu.

Jacek Kurski komentuje zachowanie Jakimowicza

Na ramówce TVP nie mogło zabraknąć tego tematu. Dziennikarz Pudelka zapytał prezesa Telewizji Polskiej, co sądzi o zachowaniu Jarosława Jakimowicza. Jego odpowiedź była dość zaskakująca. – Nie wchodzimy w prywatne wojenki między celebrytami. To jest grupa zawodowa i środowiskowa, która od czasu do czasu ma takie swoje anse – powiedział Jacek Kurski. Podkreślił też, że dla niego najważniejszy jest język, którego prezenterzy używają na antenie. – Pilnujemy, żeby nie było tego rodzaju języka na antenach TVP. Krótko mówiąc, to nie jest nasza sprawa – dodał.

Czytaj też:

Michał Piróg uderza w Jarosława Jakimowicza. Chodzi o spór z Delągiem