Paweł Deląg odpowiada na skandaliczne słowa Jarosława Jakimowicza

Spór między aktorem i prezenterem zaczął się od wywiadu, którego Paweł Deląg udzielił serwisowi Play Kraków. Artysta m.in. wspominał pracę na planie „Młodych wilków” i przyznał, że nie jest zwolennikiem pomysłu nakręcenia trzeciej części tego kultowego już filmu. Deląg jednak nie chciał komentować obecnej kariery Jakimowicz, wyznał jedynie, że jest to dla niego dość przykre. To jednak wyjątkowo nie spodobało się prezenterowi, ponieważ postanowił zabrać głos w mediach społecznościowych.

Skandaliczne słowa Jakimowicza o Delągu

Na swoim profilu na Instagramie zamieścił aż dwa posty poświęcone Pawłowi Delągowi. Oba teksty są pełne literówek i błędów ortograficznych oraz stylistycznych. „Widzę, że zostało ci coś z filmowego gieroja, którym nigdy nie byłeś i nie będziesz w życiu. Jesteś oszustem. Oszukujesz bliskich, widzów i fanów. Przez 30 lat milczę, bo jestem lojalny, ale skoro w taki sposób tu się o mnie wyrażasz i tak oceniasz moją pracę i tzw. karierę, to ja ocenię twoją. Od momentu zdjęć do filmu »Przemytnicy« my wszyscy wiemy, że jesteś gejem. Sam się z tego nam zwierzałeś wielokrotnie” – stwierdził prezenter TVP dodając, że „rzekoma homoseksualna orientacja aktora nigdy nie miała dla niego znaczenia”.

W dalszej części wpisu Jarosław Jakimowicz zapowiedział, że przygotuje listę rzekomych partnerów Pawła Deląga i zagroził jej upublicznieniem. Następnie określił aktora mianem „Pedelonga” i kpił z jego związków z kobietami. „Teraz ktoś napisze: ale przecież ciągle Pedelong z kobietą, tyle związków. Spytajcie psychologa. Kto potrzebuje mieć same spektakularne nazwiska obok siebie i co chce tym przykryć” – przekonywał. „Jak można ocenić kogoś takiego jak ty? Dla mnie szma... nie facet. No, ale właśnie ty nie jesteś facet” – dodawał dziennikarz TVP.

Deląg chce pozwać Jakimowicz

Paweł Deląg nie opublikował publicznego wpisu w ramach odpowiedzi, ale skomentował post swojego znajomego Bartosza Fetysza. Mężczyzna opublikował obszerny tekst oraz dołączył zdjęcie aktorka. We wpisie nazwał Jarosława Jakimowicza „propagandową maszynką do świerkania PiSu”. Odniósł się do tego główny zainteresowany. „Bartku, dziękuje za głos, za głos emocjonalny – Tak jak obiecałem, ja tego tak nie zostawię. To nie jest tylko personalny atak. Brak reakcji to legitymizacja takich osób. Dziwne czasy. Mętne” – napisał Deląg.

