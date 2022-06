Nowe spekulacje o śmierci Krzysztofa z „Rolnik szuka żony”. „Nie było tam różowo”

Krzysztof Pachucki był znany z 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Mężczyzna był po rozwodzie, miał trójkę dzieci i jeszcze raz chciał odnaleźć miłość. Dzięki produkcji poznał Bogusię, którą zaprosił do swojego gospodarstwa jako jedną z kandydatek na żonę. Po pięciu miesiącach znajomości, w listopadzie 2021 roku para wzięła ślub. Na uroczystości pojawiła się także Marta Manowska, prowadząca program.

Mężczyzna zmarł 2 czerwca 2022 roku w wieku 56 lat. Informację najpierw mogliśmy przeczytać na facebookowej grupie fanów programu, a później smutne wieści potwierdziła znajoma zmarłego. Dwa dni później w Świętajnie na Mazurach odbył się pogrzeb mężczyzny. Zgodnie z doniesieniami „Super Expressu”, Krzysztof odebrał sobie życie.

Informacja o śmierci mężczyzny wstrząsnęła opinią publiczną. Do sąsiadów uczestnika 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”, dotarli dziennikarze. Rozmówcy podkreślili w rozmowie z tabloidem, że Krzysztof nie miał łatwego życia.

– To był wspaniały człowiek, ale nie miał łatwego życia i nie radził sobie ze stratą. Najpierw zostawiła go żona, potem dzieci wyszły z domu i założyły swoje rodziny, co jest normalne, ale on czuł się przeraźliwie samotny. To dlatego poszedł do Rolnika, by znaleźć kobietę, która będzie dzieliła z nim codzienność – opowiadali sąsiedzi.

Nowe spekulacje o śmierci Krzysztofa z „Rolnik szuka żony”

Także redakcji Jastrząb Post udało się dotrzeć do dawnych znajomych zmarłego. Jak się okazało, Bogusia wiedziała o depresji swojego męża i próbowała go wspierać. To jednak nie było dla niej łatwe.

– Nie było tam różowo. Bogusia już wcześniej dawała sygnały, że bywa z nim trudno. Otoczyła go troską, miłością, kochała go całym sercem, ale na tę chorobę nie ma mocnych – podkreślił rozmówca portalu.

Już w zeszłym roku kiedy Bogusia i Krzysztof opowiadali o swoim związku przed kamerami, nie ukrywali, że wspólne życie nie należy do najłatwiejszych. – Są miłe chwile, ale są też doły... Straszliwe doły. Ogromne nerwy, stres, przeżycia. Boimy się tego, co będzie dalej – zdradziła wówczas Bogusia. Mężczyzna zaś wyznał, że podziwia swoją partnerkę za to co z nim przeżywa. – Ja bym tego nie zdzierżył, co Bogusia zdzierżyła do tej pory. To było dla niej ciężkie. Dzięki Bogu, że wytrwała ze mną – powiedział w jednym z odcinków programu.

