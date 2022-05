Barbara Kurdej-Szatan jednak znika z reklam Playa. Operator wydał oświadczenie

Barbara Kurdej- Szatan i Maciej Łagodziński występowali w reklamach sieci Play przez ostatnich 10 lat. Teraz sieć komórkowa wydawała oświadczenie o zakończeniu współpracy z aktorami.

We wtorek operator po połączeniu z UPC udostępnił pierwszą wspólną ofertę promocyjną. Łączy się to z nowymi działaniami marketingowymi. Stworzono kilka spotów – jeden z nich mówi o połączeniu firm. Nie zabraknie plejady gwiazd współpracujących z siecią. W reklamach, które już pojawiły się w sieci, zobaczymy: Kubę Wojewódzkiego, Annę Muchę, Michała Żebrowskiego, Dawida Kwiatkowskiego i Magdalenę Cielecką.

Barbara Kurdej-Szatan jednak znika z reklam Playa

Barbara Kurdej-Szatan zniknęła z reklam Play po kontrowersyjnym wpisie. Była to emocjonalna reakcja aktorki na nagranie, zarejestrowane na granicy polsko-białoruskiej. We wpisie m.im. nazwała funkcjonariuszy mordercami. W związku z nim na początku listopada usłyszała zarzuty zniesławienia Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy. Aktorka była obecna w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Rzeczniczka prokuratury Aleksandra Skrzyniarz potwierdziła, że postępowanie dotyczy wpisu na Instagramie Kurdej-Szatan. „Podejrzana nie przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia” – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Za zarzucany aktorce czyn może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Maciej Łagodziński, który od początku towarzyszył Kurdej-Szatan w reklamach występował w ostatniej kampanii, teraz jednak zastąpi go ktoś inny. Serwis WirtualneMedia skontaktowały się z firmą i zapytał o aktora.

„Pierwsza wspólna oferta Play i UPC, w której obecni i nowi klienci mogą zyskać nawet 2 lata abonamentu za darmo to bardzo ważna i wyjątkowa okazja, dlatego wymaga nowego podejścia i formatu naszej komunikacji z klientami” – czytamy w oświadczeniu wysłanym do redakcji.

