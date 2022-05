„A ja wolę moją mamę”. Gwiazdy świętują Dzień Matki

Dzisiaj w czwartek 26 maja obchodzi w Polsce Dzień Matki. Z tej okazji wiele gwiazda zdecydowało się na wspomnienie swoich mam i podziękowaniu im za trud włożony w wychowanie, ale także opowiedziało o swoich doświadczeniach z macierzyństwem. Nie zabrakło sentymentalnych wspomnień i zdjęć.

Archiwalnym zdjęciem z mamą podzielił się Paweł Małaszyński. Aktor udostępnił fotografię, na którym jego rodzicielka karmi go butelką. „Mama. I wszystko jasne” – podpisał zdjęcie. Fotografię sprzed lat udostępniła także Kajra. Żona Sławomira dorzuciła też aktualne zdjęcia zrobione na ulicy Warszawy. W tle widoczny jest ogromy plakat zapowiadający „Taniec z gwiazdami”, w którym Kajra wystąpiła. Z „Mamą na wiecznym gigancie. I Wam takich gigantów i gigantycznej miłości życzę” – napisała. Anja Rubik podzieliła się z fanami zdjęciem z dzieciństwa. Na jej Instagramie możemy zobaczyć małą Anię w towarzystwie mamy na różnych etapach życia. „Kochamy Cię Mamuś” – dopisała gwiazda.

Gwiazdy świętują Dzień Matki

Rafał Cieszyński umieścił na swoim Instagramie aktualne zdjęcie z mamą, na którym widać jak podróżują motocyklem. Dołączył też zdjęcie matki swoich dzieci Alżbety Lenskiej. „Odpalamy Dzień Mamy! Wszystkiego, co na tym świecie jest najcudowniejsze dla naszych Kochanych Mam” – napisał. Także Tadeusz Muller zdecydował się opublikować post ze swoją sławną mamą. „Wiesz, że jesteś wyjątkową mamą świata! Mam to szczęście i z niego korzystam” – podpisał.

Na wyjątkowy prezent zdecydowali się Matylda i Mateusz Damięccy. Aktorskie rodzeństwo napisało i wykonało piosenkę. Opublikowali ją na Instagramie.

Zdjęcia ze swoimi pociechami opublikował wiele znanych osób. Do tego grona należy Zofia Zborowska, która pierwszy raz w tej roli świętowała Dzień Mamy. „Wzruszający jest dla mnie ten dzień. Wszystkiego naj dla wszystkich Mam. Tych psich i kocich również” – napisała aktorka. Fotografię ze swoimi pociechami opublikowała też Anna Dereszowska. „Dla każdego ten dzień oznacza co innego. Dla jednych przypomnienie o stracie lub bólu (rozumiem i przytulam), dla innych czystą radość i celebrację. Dla mnie to słodko-gorzkie święto. Piękne, bo bycie mamą trójki cudownych dzieciaków to ogromne szczęście i spełnienie. A trudne, bo od wielu lat nie mogę uściskać mojej mamy. Życie podarowało mi jednak kochane Macoszki i wspaniałą Teściową. Mimo że biologiczna mama zawsze jest jedna, to na brak matczynej miłości nie mogę narzekać i bardzo to doceniam” – wyznała gwiazda.

instagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagramCzytaj też:

Nowe „Barwy szczęścia”. Emilka zniszczy romantyczny wyjazd mamy?