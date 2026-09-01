O twardzielach dla twardzieli. Ten serial robi furorę na Netflix

„SEAL Team” to propozycja dla widzów, którzy lubią wojenne dramaty, widowiskowe akcje i bohaterów mierzących się nie tylko z wrogiem, ale również z własnymi demonami. Co o nim wiemy?

„SEAL Team” na Netflix. O twardzielach dla twardzieli

„SEAL Team” to dramat wojenny stworzony przez Benjamina Cavella. W centrum historii znajduje się Jason Hayes, w którego wciela się David Boreanaz. Bohater jest starszym dowódcą Bravo Team, jednostki Navy SEAL realizującej najbardziej niebezpieczne tajne operacje.

Wraz z zespołem Jason trafia w kolejne miejsca na świecie, gdzie wykonuje zadania wymagające nie tylko doskonałego przygotowania, lecz także szybkiego podejmowania decyzji. Każda misja może mieć poważne konsekwencje, zarówno zawodowe, jak i osobiste.

Serial od początku pokazuje jednak, że największym przeciwnikiem Jasona nie zawsze jest człowiek znajdujący się po drugiej stronie lufy. Historia rozpoczyna się od obowiązkowej sesji terapeutycznej, do której dowódca podchodzi sceptycznie.

Jason wciąż zmaga się ze śmiercią swojego przyjaciela i towarzysza broni, Nate’a Masseya, granego przez Daniela Gilliesa. Mężczyzna zginął podczas akcji dowodzonej przez Jasona, a odpowiedzialność za jego śmierć bohater nosi w sobie do dziś.

Dowódca pozostaje również obecny w życiu rodziny Nate’a, choć jego zaangażowanie nie zawsze okazuje się dla niej korzystne. Jednocześnie jego własne życie rodzinne jest dalekie od stabilności. Jason pozostaje w separacji z żoną Alanną, w którą wciela się Michaela McManus, a problemy sprawia mu również pogodzenie służby z rolą ojca Emmy i Mikeya.

Bravo Team rusza na kolejne misje. Niezwyciężeni

Choć prywatne życie Jasona jest pełne problemów, jego kariera zawodowa rozwija się bez większych przeszkód. Dowódca może liczyć na doświadczonych członków Bravo Team. Jego zastępcą jest Ray Perry, którego gra Neil Brown Jr. W skład zespołu wchodzi również Sonny Quinn, grany przez AJ Buckleya, oraz związana z CIA analityczka Mandy Ellis, w którą wciela się Jessica Paré.

Do grupy dołącza także Clay Spenser, grany przez Maxa Thieriota. Młody i pewny siebie rekrut jest synem byłego żołnierza SEAL, który napisał nieautoryzowaną książkę o swoim czasie w służbie. Jason ma wobec niego pewne obawy, jednak Clay szybko zostaje zaangażowany w działania zespołu.

Jednym z pierwszych zadań Claya jest udział w operacji mającej na celu schwytanie terrorysty ISIS Abu Samira al-Masriego, którego gra Ahmed Lucan. Akcja rozgrywa się w Liberii, a sytuacja komplikuje się, gdy pojawia się zakładnik.

Jason przygotowuje plan, który ma pozwolić jednocześnie uwolnić zakładnika i schwytać poszukiwanego terrorystę. Sytuacja szybko wymyka się jednak spod kontroli. Al-Masri podejmuje drastyczne działania, a Clay decyduje się na krok, który doprowadza Jasona do wściekłości.

To dopiero początek relacji między doświadczonym dowódcą a młodym żołnierzem. Kolejne misje będą wymagały od całego zespołu współpracy w warunkach, w których najmniejszy błąd może mieć tragiczne konsekwencje.

Od Syrii po Brazylię. Drużyna Bravo nie zwalnia

Każda kolejna operacja wysyła członków Bravo Team w inne zakątki świata. Bohaterowie działają między innymi w Syrii, na Morzu Południowochińskim i w Brazylii. Za każdym razem czekają na nich nowe zagrożenia i zadania, których wykonanie wymaga maksymalnego skupienia.

Jednocześnie serial nie ogranicza się do widowiskowych scen akcji. „SEAL Team” pokazuje także konsekwencje życia w ciągłym zagrożeniu. Jason musi mierzyć się z wydarzeniami, które wracają do niego zarówno w codziennym życiu, jak i w koszmarach.

W obsadzie serialu znaleźli się również Toni Trucks, Justin Melnick, Tyler Grey i Judd Lormand. Produkcja liczy siedem sezonów i łącznie 114 odcinków. Cały serial „SEAL Team” jest dostępny na platformie Netflix.

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