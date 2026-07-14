„Ranczo” szuka statystów. Internauci przecierają oczy po ujawnieniu stawki

Powrót „Rancza” staje się faktem. Trwają już zdjęcia do finałowego, 11. sezonu kultowego serialu, a twórcy poszukują statystów. Jedno z ogłoszeń szybko obiegło internet, ale zamiast entuzjazmu wywołało gorącą dyskusję. Powodem okazała się wysokość wynagrodzenia.

Trwają zdjęcia do nowego sezonu „Rancza”

Po ponad dziesięciu latach przerwy mieszkańcy Wilkowyj ponownie zagoszczą na ekranach. Finałowa odsłona serialu otrzymała podtytuł „Zemsta wiedźm” i ma ostatecznie zamknąć historię bohaterów, których widzowie pokochali przez lata.

Do swoich ról wracają między innymi Ilona Ostrowska, Cezary Żak oraz Artur Barciś. Z planu już wcześniej pojawiły się pierwsze zdjęcia obsady, potwierdzające, że produkcja ruszyła pełną parą.

Produkcja poszukuje statystów. Ile można zarobić na planie „Rancza”?

Na facebookowej grupie zrzeszającej fanów serialu opublikowano ogłoszenie dotyczące naboru statystów. Twórcy poszukują 15 osób, które wcielą się w protestujących mieszkańców. Zdjęcia zaplanowano na 15 lipca w miejscowości pod Warszawą. Poszukiwane są kobiety i mężczyźni w wieku od 55 lat.

Z ogłoszenia wynika, że dzień zdjęciowy rozpocznie się we wczesnych godzinach porannych i potrwa do około godz. 20. Za udział w nagraniach statyści mają otrzymać 110 zł. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza udostępnionego na facebookowej grupie „Fan Club RANCZERSI”.

Internauci podzieleni. Poszło o wynagrodzenie

Najwięcej emocji wzbudziła właśnie proponowana stawka. Część internautów uznała, że wynagrodzenie za kilkunastogodzinny dzień pracy jest zdecydowanie zbyt niskie.

W komentarzach pojawiły się opinie, że 110 zł za cały dzień na planie to kwota nieadekwatna do czasu i wysiłku, jaki trzeba poświęcić. „Aż tak zdesperowany nie jestem...110 zł za cały dzień to jałmużna, lubię ranczo, ale to już nawet nie jest śmieszne tylko żałosne”, „Jak kocham serial Ranczo, to stawka to jakieś nieporozumienie”, „Wstyd i ubliżanie godności człowieka- taka stawka od wczesnych godzin porannych do 20” – komentowali.

Nie zabrakło jednak głosów broniących produkcji. Wielu fanów podkreślało, że możliwość pojawienia się w kultowym serialu jest dla nich wystarczającą motywacją, a niektórzy deklarowali, że zgodziliby się wystąpić nawet bez wynagrodzenia. „Uwierz, że wiele ludzi, by za darmo wystąpiła, dobra rozrywka i jeszcze płacą za coś. Za wstęp do zoo też ci mają płacić?”, „Ja bym za darmo chętnie tam poszedł. Właśnie dlatego, że kocham Ranczo”, „Możliwość zagrania w tak kultowym serialu jest najlepszym wynagrodzeniem” – argumentowali.

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