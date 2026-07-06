Fani „Stranger Things” oszaleją. Takich materiałów na rynku jeszcze nie było

Fani „Stranger Things” dostali wyjątkową gratkę. Do sprzedaży trafiła oficjalna książka poświęcona kultowemu serialowi, która odsłania kulisy powstawania wszystkich sezonów i zawiera materiały niedostępne wcześniej dla widzów.

„Stranger Things: The Official Story Behind the Legendary Series” już w sprzedaży

Publikacja „Stranger Things: The Official Story Behind the Legendary Series” to obszerne kompendium wiedzy o jednym z największych serialowych fenomenów ostatnich lat. Książka obejmuje wydarzenia ze wszystkich pięciu sezonów produkcji i pozwala zajrzeć za kulisy pracy nad historią mieszkańców Hawkins.

Wśród materiałów znalazła się przedmowa autorstwa twórców serialu, Matta i Rossa Dufferów, a także liczne wywiady z członkami obsady oraz bogaty wybór fotografii dokumentujących powstawanie produkcji. Nie zabrakło również archiwalnych zdjęć, które przypominają początki serialu i jego najbardziej pamiętne momenty.

Niepublikowane materiały i komentarze twórców

Na kartach książki znalazły się fragmenty scenariuszy wzbogacone o komentarze scenarzystów, reżyserów i aktorów. Fani mogą także zobaczyć grafiki koncepcyjne potworów, storyboardy, projekty kostiumów oraz mapy wykorzystane podczas tworzenia serialowego świata.

Jednym z ciekawszych elementów publikacji jest wspomnienie Joe Keery'ego, odtwórcy roli Steve'a Harringtona. Aktor wraca pamięcią do kultowej walki z Demogorgonem z pierwszego sezonu. „To był chyba jeden z moich ulubionych dni na planie” – przyznaje.

Gratka dla miłośników serialu

Nowa publikacja została przygotowana z myślą o widzach, którzy chcą jeszcze lepiej poznać kulisy powstawania „Stranger Things”. Dzięki wywiadom, materiałom zza kulis i licznym ilustracjom książka stanowi obszerne uzupełnienie historii opowiedzianej na ekranie.

„Stranger Things: The Official Story Behind the Legendary Series” jest obecnie dostępna w sprzedaży wyłącznie w sieci Target.

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