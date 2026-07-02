6 odcinków i zagadka kryminalna w tle. Nadchodzi serialowa adaptacja bestsellera

„Zaginięcie Sary Lindert” („Zmizení Sáry Lindertové”) opisywany jest jako mroczny, sześcioodcinkowego thriller z zagadką kryminalną w tle i elementami urban fantasy. To czeska produkcja tworzona z myślą o międzynarodowej widowni, realizowana przy wsparciu zespołów i partnerów z Francji, Polski oraz regionu Beneluksu i Europy Centralnej.

„Zaginięcie Sary Lindert”. O czym jest serial?

Akcja serialu rozgrywa się w podziemiach praskiego metra, gdzie kryminalna intryga splata się z wątkami nadprzyrodzonymi oraz psychologiczną opowieścią o tożsamości, traumie i skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Główną bohaterką jest Sára, studentka psychologii, która w tajemniczych okolicznościach znika w podziemiach praskiego metra. Jedynym śladem po jej zaginięciu pozostaje niepokojące nagranie z kamer monitoringu. Okazuje się, że pod ulicami Pragi nic nie jest takie, jak się wydaje... Zdjęcia kręcone w autentycznych przestrzeniach metra tworzą niepokojący, labiryntowy świat, w którym granica między rzeczywistością a podświadomością stopniowo się zaciera.

Serial powstaje na podstawie nagradzanej powieści Kateřiny Šardickiej. Za adaptację odpowiadają sama autorka, Miro Šifra (Studna, MIKI, Świt) oraz Marie Stará. Reżyserem jest Matěj Chlupáček (Córka narodu, Świt). W obsadzie znaleźli się zarówno uznani aktorzy, jak i przedstawiciele młodego pokolenia. Główne role grają Josefína Prachařová (Ratolesti) oraz Julie Šoucová (Amerykanka, Rok wdowy), a towarzyszą im Anna Geislerová (Kamper) i Milan Ondrík (Ojciec).

Serial zadebiutuje w 2027 roku i trafi jednocześnie m.in. do Czech, Słowacji, Polski, Austrii, Belgii, Szwajcarii, Węgier, Holandii, Rumunii i Francji.

Za produkcję tytułu odpowiada Barletta. Głównym partnerem projektu jest CANAL+, który realizuje go wspólnie z Telewizją Czeską i słowacką stacją TV JOJ, przy wsparciu zespołów CANAL+ z rynków europejskich. Międzynarodową dystrybucją zajmuje się STUDIOCANAL.

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