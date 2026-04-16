Nowy polski serial kryminalny nadchodzi! „Morfeusz” z niewidzianymi dawno aktorami

Za reżyserię serialu "Morfeusz", liczącego 7 odcinków, odpowiada Maciej Migas („Miłość jak miód”, „Bracia”), a scenariusz napisał Michał Wawrzecki („LARP. Miłość, trolle i inne questy”).

W głównych rolach wystąpią m.in. Andrzej Grabowski („Pitbull”), Kamil Szeptycki („Chopin, Chopin!”), Mateusz Kmiecik („Śleboda”) i Sylwia Gola („Rojst”). W serialu zobaczymy też znakomitą obsadę drugoplanową, m.in. Ali Bahrudinov, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk, Józefina Siwko i Magdalena Wieczorek, a także Jan Błachowicz, Paweł Burczyk, Marcin Pempuś, Jędrzej Taranek, Przemysław Stippa i Michał Waleszczyński-Lis. Gościnnie w serialu pojawiają się Janusz Chabior, Michał Piróg i Vienio (Piotr Więcławski).

„Morfeusz” – nowy kryminalny serial nadchodzi! O czym będzie? Kiedy premiera?

Trzymający w napięciu, pełen akcji serial „Morfeusz” to najnowsza polska produkcja oryginalna SkyShowtime. Niedawno serwis zapowiedział też kontynuację „Ślebody”, czyli serial „Pionek”.

W „Morfeuszu” poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.

Serial „Morfeusz”, siódma polska produkcja oryginalna SkyShowtime, zadebiutuje w serwisie już 2 czerwca. Pierwsze zdjęcia z nadchodzącej produkcji możecie obejrzeć na górze artykułu.

