6 skandynawskich thrillerów psychologicznych na Netflix, które warto obejrzeć

Skandynawskie thrillery psychologiczne przyciągają widzów mrocznym klimatem, surową estetyką i wnikliwym spojrzeniem na ludzką psychikę. To historie, w których napięcie budowane jest powoli, a pozornie spokojne krajobrazy kryją niepokojące tajemnice. Nic więc dziwnego, że produkcje z Północy zdobyły międzynarodową popularność i stały się w ostatnich latach znakiem jakości w świecie kina i seriali. Oto ostatnie najpopularniejsze seriale z tamtych stron, które warto włączyć w weekend czy wolny wieczór na Netflix.

Kapitalne skandynawskie seriale na Netflix. Nasze typy na wolny wieczór

„Morderstwa w Åre”



Zawieszona w pracy i porzucona przez partnera sztokholmska policjantka Hanna Ahlander przeprowadza się do wakacyjnego domu swojej siostry w Åre. Kiedy w mroźną noc świętej Łucji znika młoda kobieta, Hanna postanawia wszcząć śledztwo w tej sprawie. Lokalny policjant Daniel Lindskog, zmagający się z problemami rodzinnymi i niedoborem personelu, niechętnie zgadza się na pomoc Hanny. Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czy mogą sobie nawzajem zaufać?



„Kraina grzechu”



Na farmie na półwyspie Bjäre zostaje znaleziony martwy nastolatek Silas. Rozwiązaniem tej sprawy ma zająć się wiecznie rozgniewana, ekscentryczna, ale niezwykle bystra śledcza Dani (Krista Kosonen), której partnerem zostaje początkujący Malik (Mohammed Nour Oklah). Wspólne dochodzenie prowadzi ich w sam środek patriarchalnego bagna na szwedzkiej prowincji, gdzie szybko trafiają w centrum rodzinnego konfliktu trwającego od pokoleń. Dani, którą coś łączy z ofiarą, coraz głębiej wsiąka w sprawę i w życie rodzin uwikłanych w tragedię. Tymczasem patriarcha Elis (Peter Gantman) wyznacza jej termin na rozwiązanie śledztwa, zanim weźmie sprawę w swoje ręce. „Kraina grzechu” to współczesny kryminał osadzony w brutalnym świecie, gdzie nic nie jest pewne i brzemię grzechu pierworodnego jest wyjątkowo ciężkie.



„Szklana kopuła”



Lejla powraca do rodzinnego domu położonego w szwedzkiej wiosce rozdartej między tradycją a nowoczesnością, co powoduje napięcia wśród jej mieszkańców. Jednak powrót kobiety w dawne strony przyćmiewa coś tak mrocznego i przerażającego, że aż niemieszczącego się jej w głowie. W tych właśnie okolicach Lejla była jako dziecko przetrzymywana przez nieznanego sprawcę w szklanej kopule. Teraz bez śladu znika inna młoda dziewczyna. Lejla bada sprawę jej zaginięcia, ale musi też skonfrontować się z wewnętrznym mrokiem odwołującym się do przeszłości, o której wolałaby zapomnieć. Czy mrożące krew w żyłach podobieństwa między historią Lejli a zniknięciem dziewczyny są tylko dziełem przypadku? A może historia po prostu się powtarza?



„W twoich rękach”



Jest zima. Na opustoszałym placu zabaw wirują płatki śniegu. Obok huśtawki leży konający 14-letni chłopiec z dziurą w głowie, a za nim, trzymając w drżących rękach gorący od wystrzału pistolet, stoi jego najlepszy przyjaciel. Kto odpowiada za przerażające zbrodnie dzieci? Jak reaguje nasza psychika, gdy zaczynamy postrzegać je jako potwory? Ta przygnębiająca historia opowiada o dzieciach, dla których jest już za późno, czy to przez zaniedbanie, biedę czy też wykluczenie społeczne. W szczególnie narażonych społecznościach zdominowanych przez nakręcającą się spiralę przemocy cierpią zarówno samotne matki, jak i lokalni przedsiębiorcy, a nawet stróże prawa.



„Helikopter”



W pewien sobotni poranek w 2009 roku oczy całego świata zwróciły się ku pewnej niepozornej dzielnicy na przedmieściach Sztokholmu. Na dachu najbezpieczniejszego skarbca w kraju wylądował helikopter, a policja mogła tylko patrzeć, jak złodzieje znikają z milionami dolarów. Nie padł ani jeden strzał. Ten serial to emocjonująca opowieść o braterstwie i ojcostwie, ale chyba przede wszystkim o dynamicznej historii podobnej do tej o Ikarze, gdzie stawką jest wszystko albo nic.



„La Palma”



Co roku miliony Skandynawów odwiedzają Wyspy Kanaryjskie. Zbliża się Boże Narodzenie i szczyt sezonu. Norweska rodzina melduje się w swoim ulubionym hotelu na wyspie La Palma. Jednak ich sielance zagraża niebezpieczeństwo. Młoda norweska naukowczyni odkrywa bardzo niepokojące sygnały dotyczące wulkanu położonego w centrum rajskiej wyspy. Musi przekonać swoich kolegów, że wkrótce spełni się najgorszy możliwy scenariusz. Jeśli wulkan wybuchnie, masyw górski wielkości Manhattanu może osunąć się do oceanu i wywołać największe na świecie tsunami. Czy rodzinie uda się uciec przed zagładą wśród popiołów, gazów i lawy?

