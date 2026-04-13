To już dziś. Wrócił uwielbiany serial HBO Max!

To dzięki niemu takie gwiazdy jak Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Alexa Demie czy Hunter Schafer, znalazły się na świeczniku. Serial „Euforia”, w którym główną rolę gra od trzech sezonów Zendaya, wrócił dzisiaj na platformę HBO Max. W nowym sezonie nie brakuje nowych niesamowitych nazwisk w obsadzie, ale czekają nas też wzruszające pożegnania. Po raz ostatni w roli Cala Jacobsa zobaczymy na ekranie Erica Dane'a, który zmarł w lutym 2026 roku.

Nowe nazwiska występujące gościnnie w 3. sezonie to: zdobywczyni Emmy Sharon Stone, zdobywczyni GRAMMY ROSALÍA, nominowana do Actor Award Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, nominowany do Emmy Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, nominowany do Emmy Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, nominowana do Emmy Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray i Vinnie Hacker.

Miliony ludzi na świecie kochają ten serial. Wrócił na HBO Max

Serial „Euforia” to jeden z najchętniej oglądanych seriali w historii HBO. Pierwsze dwa sezony zdobyły łącznie 25 nominacji do nagród Emmy. Produkcja otrzymała 9 statuetek. Już dziś w HBO Max premiera pierwszego odcinka trzeciego sezonu tego kultowego serialu.

„Euforia” została stworzona, napisana, wyreżyserowana i wyprodukowana przez nominowanego do Emmy oraz laureata DGA Award Sama Levinsona. Serial został wyprodukowany we współpracy z A24. Opowiada Rue Bennett, którą poznajemy, gdy ma 17 lat. Nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn, transpłciową dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i – podobnie jak Rue – szuka swojego miejsca na ziemi. Bliski krąg Rue to jej znajomi z klasy: wysportowany Nate Jacobs, którego wybuchy gniewu maskują niepewność i lęk, Maddy Perez, dziewczyna, z którą Nate schodzi się i rozchodzi, Chris McKay, gwiazda futbolu, która ma problemy z zaaklimatyzowaniem się w szkole, Cassie Howard, którą prześladuje jej erotyczna przeszłość, Lexi Howard, młodsza siostra Cassie i twardo stąpająca po ziemi wieloletnia przyjaciółka Rue, oraz Kat Hernandez, dbająca o figurę nastolatka, która odkrywa swoją seksualność.

„Euforia” 3. sezon. Kiedy nowe odcinki na HBO Max?

Premiera nowego, ośmioodcinkowego sezonu serialu już dziś. Nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie HBO Max i na antenie HBO co tydzień.

