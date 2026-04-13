Ponad 5,8 mln widzów i zachwyty krytyków. Serial dostaje kolejny sezon

Stacja HBO oficjalnie potwierdziła realizację drugiego sezonu serialu komediowego „Rooster”. Produkcja już teraz może pochwalić się imponującymi wynikami – cztery pierwsze odcinki przyciągnęły średnio ponad 5,8 mln widzów w Stanach Zjednoczonych. To najlepszy wynik dla komedii HBO Original od ponad dekady.

Serial z rekordem oglądalności. Zachwyty krytyków i widzów

Serial spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony krytyków, zdobywając status „Certified Fresh” w serwisie Rotten Tomatoes. Nowe epizody pierwszego sezonu trafiają co tydzień do serwisu HBO Max, podtrzymując zainteresowanie widzów. Recenzenci nie szczędzą pochwał.

IGN określił produkcję jako „urokliwy, błyskotliwy i naprawdę zabawny”, The Wrap zwrócił uwagę na „niezwykle zbudowaną i zagraną relację między głównymi bohaterami”, a Esquire nazwał występ Steve’a Carella „fenomenalnym”. Mashable podkreślił z kolei „doskonale dobraną obsadę”.

Clancy Collins White, President, Creative Affairs, Warner Bros. Television również nie kryje entuzjazmu. „Rooster to ciepły i ujmujący serial, dlatego decyzja o realizacji drugiego sezonu była dla nas naturalna. Bill Lawrence i Matt Tarses to prawdziwi mistrzowie swojego fachu – wnoszą do tej historii charakterystyczne serce i humor, które świetnie wydobywa znakomita obsada, na czele ze Stevem Carellem. Cieszymy się, że możemy kontynuować tę twórczą podróż razem z HBO i Doozer” – powiedziała.

O czym jest „Rooster”?

Akcja pierwszego sezonu rozgrywa się na kampusie uniwersyteckim i skupia się na skomplikowanej relacji ojca (Steve Carrell) z córką (Charly Clive).

W obsadzie znaleźli się także Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley oraz Lauren Tsai. Za sterami produkcji stoją Bill Lawrence i Matt Tarses jako showrunnerzy. Wśród producentów wykonawczych są m.in. Bill Lawrence, Jeff Ingold, Liza Katzer, Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen, Anthony King, David Hyman oraz Steve Carell. Serial powstaje dla Warner Bros. Television.

