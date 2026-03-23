Nowy serial na Disey+ z kultowym bohaterem. Już obejrzycie!

Lucky Luke to fikcyjny, kultowy belgijski komiksowy kowboj stworzony w 1946 roku przez Morrisa. Przemierza Dziki Zachód, walcząc z bandytami (często braćmi Daltonami) i przywracając sprawiedliwość. To samotny, spokojny bohater, któremu towarzyszy inteligentny koń Jolly Jumper.

„Lucky Luke” – kultowy bohater w nowym serialu od dziś w Disney+

Legendarny kowboj Lucky Luke pomaga 18-letniej Louise, która jest równie urocza, co nieprzewidywalna. Razem wyruszają w podróż przez Dziki Zachód, by odnaleźć zaginioną w tajemniczych okolicznościach matkę Louise, jednocześnie udaremniając spisek, który może zmienić bieg historii USA. Wśród pojedynków, pościgów, brutalnych starć i niespodziewanych sojuszy z Daltonami, Billym Kidem i Calamity Jane, nietypowa para odkryje, że największym wyzwaniem nie jest uratowanie Ameryki, lecz nauczenie się współpracy. Pełna emocji przygoda pokazuje, jak „człowiek strzelający szybciej od własnego cienia” mierzy się z duchami przeszłości i odkrywa źródła własnej legendy.

W serialu występują: Alban Lenoir jako Lucky Luke, Billie Blain jako Louise, Alice Taglioni jako Charlie, Jérôme Niel jako Joe Dalton, Victor Le Blond jako Billy Kid oraz Camille Chamoux jako Calamity Jane.

Serialowy „Lucky Luke” oddaje hołd twórcom komiksu Morrisowi i René Goscinnemu. Twórcami serialu są Mathieu Leblanc oraz Thomas Mansuy. Za reżyserię odpowiada Benjamin Rocher. Alban Lenoir oprócz głównej roli pełni także funkcję producenta wykonawczego wraz ze swoją firmą Homerun. Producentami wykonawczymi są również Géraldine Gendre i Lionel Uzan z Federation Studios France oraz Julien Vallespi i Rémi Préchac z Un Pour Tous Productions.

10 nowych seriali kryminalnych, przez które zarwiesz nocCzytaj też:

32 mln wyświetleń w pierwszym tygodniu! Disney+ ma nowy skarb