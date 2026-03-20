32 mln wyświetleń w pierwszym tygodniu! Disney+ ma nowy skarb

Film „Zwierzogród”, w którym detektywi Judy Hops i Nick Bajer depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, pobił w 2025 roku rekordy box office'u, stając się najbardziej dochodową animacją w historii Motion Picture Association (MPA) z przychodami 1,9 miliarda dolarów na całym świecie, zajmując 8. miejsce wśród najbardziej dochodowych filmów wszech czasów i 1. miejsce wśród premier kinowych w USA w 2025 roku. Silny debiut „Zwierzogrodu 2” w streamingu, jest kontynuacją tego ogromnego sukcesu kinowego.

Łączny czas oglądania całej franczyzy na platformie Disney+ – filmów „Zwierzogród”, „Zwierzogród 2” oraz serialu „Zwierzogród+” – przekroczył globalnie 885 milionów godzin.

Sukces sequela kontynuuje dziedzictwo oryginalnego „Zwierzogrodu”, który oczarował fanów na całym świecie, czego potwierdzeniem było zdobycie Oscara za najlepszy film animowany w 2017 roku. „Zwierzogród” pozycjonuje się jako siódmy film z najlepszym wynikiem oglądalności w Disney+ i według danych Nielsena był jednym z najczęściej oglądanych filmów na wszystkich platformach w USA przez trzy z ostatnich sześciu lat.

Fani mogą dołączyć do przygód Judy i Nicka i obejrzeć wszystkie historie w kolekcji „Zwierzogród” na platformie Disney+.

