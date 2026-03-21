4 perełki od HBO Max i aż 5 nowości na Netflix. Nasze rekomendacje na weekend

Choć dla serialowych i filmowych maniaków każdy nowy tytuł jest czymś, czym warto się zainteresować, wybraliśmy 4 premiery HBO Max i 5 Netfliksa, które zadebiutowały w minionych dniach, i które trzeba koniecznie dodać do swoich list "do obejrzenia". Oczywiście są wśród nich zupełne świeżynki, ale też mocne filmy, które miały premiery już jakiś czas temu, a teraz wpadły na popularne streamingi. Dwie premiery jednak przebijają się najmocniej – od razu zdobyły przychylność widzów i wylądowały na pierwszych miejscach list TOP 10 HBO Max i Netflix. Zgadniecie, o których produkcjach mowa? Sprawdźcie listę naszych rekomendacji i spędźcie weekend ze świetnymi nowościami.

Weekend z Netfliksem i HBO Max. Co nowego warto obejrzeć? Podpowiadamy!

„Lady” (HBO Max)



Życie Jane Andrews zmienia się, gdy dostaje pracę w Pałacu Buckingham. Początkowo zagubiona, szybko zbliża się do księżnej Yorku.



„Zaginiona dziewczyna” (HBO Max)



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza zaginięcie swojej pięknej żony Amy. Pośród medialnego szaleństwa i presji ze strony przedstawicieli prawa, portret ich szczęśliwego związku zaczyna się sypać.



„Człowiek z bieguna” (HBO Max)



Mark Ruffalo w roli cierpiącego na chorobę afektywną dwubiegunową ojca, który podczas nieobecności żony musi zaopiekować się dwiema córkami.



„The Order: Ciche braterstwo” (HBO Max)



Fala napadów ogarnia północny zachód, a doświadczony agent FBI podejrzewa, że stoi za nimi nie chciwość, lecz grupa ekstremistów.



„Plastikowy detoks” (Netflix)



Produkcja śledzi losy sześciu par z problemami z niepłodnością, które ograniczają plastik w życiu codziennym, badając wpływ plastiku na zdrowie.



„Lady Bird” (Netflix)



Rok z życia zbuntowanej dziewczyny, która uczy się w katolickim liceum.



„Historia Red Hot Chilli Peppers: Nasz brat, Hillel” (Netflix)



Wnikliwe spojrzenie na burzliwe początki Red Hot Chili Peppers ukazujące, jak wielki wpływ na zespół miał jego pierwszy gitarzysta, Hillel Slovak. Dokument przybliża nam ewolucję muzyków, która dokonywała się w Los Angeles, oraz losy przyjaźni, jaka ich połączyła.



„Peaky Blinders: Nieśmiertelny” (Netflix)



Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders…



„Niewidzialny człowiek” (Netflix)



Po zerwaniu toksycznej relacji mąż Cecilii, naukowiec-wynalazca popełnia samobójstwo. Od tej pory zaczynają ją prześladować dziwne zdarzenia.

BBC robi najlepsze seriale. To 20 topowych, które uzależniają od 1. odcinkaCzytaj też:

Ten serial to nowy fenomen. W końcu jest w Polsce