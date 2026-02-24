Ostatnie pożegnanie legendy. Tłumy na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki

Wśród żałobników pojawiły się znane postaci świata kultury i życia publicznego. Szczególne wrażenie robi widok pogrążonego w smutku syna, Olafa Lubaszenko.

Państwowe pożegnanie Edwarda Linde-Lubaszenki

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą żałobną w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy placu Teatralnym w Warszawie, znanym jako Kościół Środowisk Twórczych. Podczas mszy świętej pogrzebowej przemowę w intencji aktora i pedagoga wygłosił ks. Andrzej Luter, znany duszpasterz związany ze środowiskami twórczymi. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie aktor spocznie w Alei Zasłużonych.

Na miejscu pojawili się pierwsi żałobnicy. Wśród nich syn artysty, Olaf Lubaszenko, a także Maja Komorowska, Robert Janowski, Tomasz Iwan oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jan Wróbel. W kościele, obok trumny, ustawiono imponujące wieńce z poruszającymi napisami pożegnalnymi.

Edward Linde-Lubaszenko nie żyje. Dziś żegnają go bliscy

Edward Linde-Lubaszenko urodził się 23 sierpnia 1939 r. w Białymstoku. Na ekranie zadebiutował w wieku 27 lat w filmie „Ktokolwiek wie…” w reżyserii Kazimierza Kutza. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola doktora Romana Bognara w serialu „Układ krążenia”, emitowanym w latach 1977–1978.

W kolejnych dekadach występował w produkcjach, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina, takich jak „Psy”, „Sztos” czy „Poranek kojota”. Był wielokrotnie nagradzany za swoje dokonania artystyczne. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w 2024 r.

Edward Linde-Lubaszenko zmarł 8 lutego w wieku 86 lat. Informację o jego śmierci potwierdził syn, Olaf Lubaszenko. Informację o państwowym charakterze pogrzebu przekazał 11 lutego rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś rodzina, przyjaciele i przedstawiciele świata kultury towarzyszą mu w ostatniej drodze.

