Robert Carradine nie żyje. Aktor od lat walczył z chorobą psychiczną

Rodzina gwiazdora poinformowała, że Robert Carradine, znany z ról w filmach „Straceńcy”, „Zemsta frajerów” oraz serialu „Lizzie McGuire” odebrał sobie życie po niemal dwudziestoletniej walce z chorobą afektywną dwubiegunową.

Robert Carradine nie żyje. „Piękna dusza” pokonana przez chorobę

„Z głębokim smutkiem informujemy, że odszedł nasz ukochany ojciec, dziadek, wujek i brat Robert Carradine. W świecie, który bywa tak mroczny, Bobby zawsze był światłem dla wszystkich wokół. Jesteśmy pogrążeni w żałobie po stracie tej pięknej duszy i pragniemy docenić dzielną walkę Bobby'ego z jego prawie dwudziestoletnią walką z chorobą afektywną dwubiegunową. Mamy nadzieję, że jego historia rzuci światło na świat i zachęci do walki ze stygmatyzacją związaną z chorobą psychiczną. W tym momencie prosimy o zachowanie prywatności, aby móc opłakiwać tę niewyobrażalną stratę. Z wdzięcznością za Państwa zrozumienie i współczucie” – przekazano w oświadczeniu dla Deadline.

Głos zabrał także jego starszy brat, kultowy aktor Keith Carradine. „Chcemy, żeby ludzie o tym wiedzieli i nie ma w tym nic wstydliwego” – powiedział. „To choroba, która go pokonała, i chcę uczcić jego walkę z nią, a także jego piękną duszę. Był niezwykle utalentowany i będzie nam go brakowało każdego dnia. Będziemy czerpać pocieszenie z tego, jaki potrafił być zabawny, jaki mądry, absolutnie akceptujący i tolerancyjny. Taki właśnie był mój młodszy brat”.

Najmłodszy z aktorskiego klanu

Urodzony 24 marca 1954 roku Robert Carradine był najmłodszym synem aktora Johna Carradine'a oraz bratem Davida Carradine'a, Keitha Carradine'a i Christophera Carradine'a. Pochodził z jednej z najbardziej znanych rodzin aktorskich w Hollywood.

Na dużym ekranie zadebiutował w 1972 roku u boku Johna Wayne'a w filmie „Kowboje”. Do castingu namówił go brat David, przekonując, że „ma wszystko do zyskania, a nic do stracenia”. Wkrótce pojawił się w nagrodzonym Oscarem filmie Hala Ashby’ego „Powrót do domu”, gdzie zagrał u boku Jane Fondy i Jona Voighta. Występ ten przyniósł mu uznanie i spekulacje, że może być najbardziej utalentowanym z braci. Zagrał także w „Ulicach nędzy” Martina Scorsese.

W 1980 roku wystąpił w dwóch filmach prezentowanych na Festiwalu Filmowym w Cannes: częściowo autobiograficznym „The Big Red One” Samuela Fullera oraz „The Long Riders” Waltera Hilla, gdzie wraz z braćmi wcielił się w jednego z braci Youngerów.

Największą popularność przyniosła mu jednak rola Lewisa Skolnicka w filmie „Zemsta frajerów” z 1984 roku. Produkcja stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii dekady. Nowe pokolenie widzów poznało go dzięki serialowi „Lizzie McGuire”, w którym zagrał ojca tytułowej bohaterki.

Ojciec, dziadek, ulubiony wujek. Jego drugie życie

Carradine nie miał formalnego wykształcenia muzycznego ani nie potrafił czytać nut, ale przez całe życie grał na gitarze. Występował z braćmi Keithem i Davidem w Sheridan Opera House w Telluride w Kolorado. Wraz z Mare Winningham założył zespół The Waybacks. Drugą wielką pasją były wyścigi samochodowe. Zaczynał od gokartów jako 11-latek, a w latach 80. i 90. ścigał się w zawodach Grand Prix. Był kierowcą zespołu Lotus z Paulem Newmanem.

W 1974 roku urodziła się jego córka Ever Carradine, z którą przez lata tworzył bliską relację jako samotny ojciec. W 1990 roku poznał Edith Mani, z którą doczekał się dwójki dzieci – Mariki i Iana. Rodzina wspomina go jako człowieka serdecznego, życzliwego i pełnego humoru. Siostrzenica aktora, Martha Plimpton, podkreśla, że był ulubionym wujkiem całej rodziny. Uwielbiał spędzać czas z wnukami – Chaplinem, Samem i Jackiem – pojawiał się na zawodach sportowych i jeździeckich, a każdą okazję do wspólnego czasu traktował jak priorytet.

Robert Carradine pozostawił po sobie dzieci, wnuki, braci, siostrzenice i siostrzeńców. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w czasie żałoby.

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać pomocy! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia twojego bądź drugiej osoby zadzwoń pod numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Pomocy udzielają także:

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

Pomocowe strony internetowe:

