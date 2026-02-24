Przemyt narkotyków i korupcja. Nadchodzi nowy thriller „Bezwarunkowo”

Apple TV ogłasza nowy serial dramatyczny „Bezwarunkowo” (ang. „Unconditional”), którego twórcami są Adam Bizanski („Magpie”) i Dana Idisis („On The Spectrum”) z Keshet International. Produkowany przez Spiro Films, w rolach głównych z Liraz Chamami („Bad Boy”, „Manayek”) oraz debiutującej Talii Lynne Ronn. Scenariusz do serialu napisał Bizanski, a reżyserią zajął się Johnathan Gurfinkle („The Accursed”).

Nowy thriller od Apple'a. O czym będzie?

Serial „Bezwarunkowo” opowiada historię wakacyjnego wyjazdu matki z córką, który zamienia się w koszmar, gdy 23-letnia Gali (Ronn) zostaje aresztowana w Moskwie pod zarzutem przemytu narkotyków. Jej matka, Orna (Chamami), nie wierzy w stawiane córce oskarżenia i postanawia za wszelką cenę walczyć o wolność córki. Decyzja ta wciąga ją w niebezpieczną sieć świata przestępczego i korupcji.

Obok Ronn i Chamami w obsadzie znaleźli się także francusko-izraelski piosenkarz i autor tekstów Amir Haddad („La Belle et La Boulanger”), Yossi Marshek („Yellow Peppers”, „Manpower”), Evgenia Dodina („Invisible”, „Virgins”) oraz Vladimir Friedman („Bad Boy”).

„Bezwarunkowo” dołącza do grona produkcji Apple Originals wywodzących się z Keshet International, takich jak „Echo 3” (anglojęzyczny remake „When Heroes Fly” produkowany przez Keshet Studios) oraz „Suspicion” – remake „False Flag” od Keshet UK.

Ośmioodcinkowy thriller „Bezwarunkowo” zadebiutuje dwoma odcinkami na Apple TV w piątek, 8 maja 2026 roku. Kolejne będą udostępniane co tydzień, aż do 19 czerwca.

