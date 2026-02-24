Burza po incydencie w programie Magdy Gessler. Strażacy uderzają w TVN

To był wyjątkowo ognisty — i to w sensie dosłownym — odcinek programu „Magda gotuje internet”. Ogień wywołał w sieci burzę, głos zabrali strażacy, którzy wprost uderzyli w stację TVN.

Ogień na planie „Magda gotuje internet”

Do niepokojącego incydentu doszło w finałowym odcinku sezonu programu „Magda gotuje internet”, emitowanego na antenie TVN. Podczas smażenia warzyw w bardzo wysokiej temperaturze z patelni trzymanej przez Magdę Gessler nagle buchnął wysoki słup ognia. Najprawdopodobniej doszło do kontaktu rozgrzanego tłuszczu z wodą, która mogła pozostać na składnikach.

„Tego jeszcze nie było. Ten ogień był duży” – skwitowała Magda Gessler, która dość sprawnie opanowała sytuację. Restauratorka zachowała zimną krew, jednak na twarzy gościni odcinka, Agnieszki Włodarczyk, widać było wyraźne przerażenie.

Strażacy reagują. „Show nie usprawiedliwia braku odpowiedzialności”

Choć całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie, na viralowy fragment programu zareagował Polski Serwis Pożarniczy – Remiza.pl. Strażacy wprost wypomnieli brak choćby malutkiego elementu edukacyjnego, o który aż się prosi w takiej sytuacji.

„W takiej sytuacji widzowie powinni usłyszeć jasny komunikat, jak bezpiecznie postępować. Show nie usprawiedliwia braku odpowiedzialności. Kolejnym razem – pokażcie, co zrobić, żeby uniknąć tragedii. To nie tylko rozrywka – to odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi” – ostrzegł serwis.

TVN milczy. „O mały włos”

Wpis szybko obiegł media społecznościowe i wywołał dyskusję o granicach telewizyjnej rozrywki. Natomiast sama stacja nie odniosła się oficjalnie do zarzutów. W mediach społecznościowych opublikowano natomiast nagranie z incydentu z krótkim opisem: „O mały włos”.

– Nie komentujemy sytuacji – odpowiedział krótko na pytanie portalu Wirtualnemedia.pl Adrian Jabłoński, starszy specjalista ds. PR i produkcji sesji zdjęciowych, odpowiedzialny m.in. za program „Magda gotuje internet”.

twitterCzytaj też:

„Świat według Kiepskich” znowu rozgrzewa sieć. Gratka dla fanów!Czytaj też:

„Familiada” i Strasburger znów pod ostrzałem. Internauci domagają się zmian