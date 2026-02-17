Polski film przyciągnął w weekend do kin 330 tys. widzów. Jest numerem 1.
Udostępnij1 Skomentuj
Filmy

Polski film przyciągnął w weekend do kin 330 tys. widzów. Jest numerem 1.

Dodano: 
„Piep*zyć Mickiewicza 3”
„Piep*zyć Mickiewicza 3” Źródło: Next Film
To najlepszy w tym roku weekend otwarcia. Kolejna odsłona polskiej serii filmów przyciągnęła do kin setki tysięcy widzów.

Wynik 330 tysięcy widzów po pierwszym weekendzie wyświetlania to nie tylko sukces komercyjny, ale przede wszystkim dowód na ogromną lojalność fanów. „Piep*zyć Mickiewicza 3” bije rekordy swoich poprzedników, udowadniając, że autentyczne historie o dorastaniu, podane w nowoczesnej i bezkompromisowej formie, są tym, czego szuka współczesna widownia.

Viralowy sukces polskiego filmu i 5 milionów polubień na TikToku

Równolegle z triumfem w kinach, film opanował przestrzeń cyfrową. Oficjalny profil „Piep*zyć Mickiewicza” na platformie TikTok przekroczył barierę 5 milionów polubień, a hashtagi związane z filmem generują dziesiątki milionów wyświetleń. To właśnie organiczna dystrybucja treści wideo i ogromne zaangażowanie społeczności stały się paliwem dla rekordowej frekwencji.

„Piep*zyć Mickiewicza 3”. O czym jest film?

Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość – od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą. Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: „sprawdzam”.

Pierwsze dwa filmy z serii obejrzeć można na platformach Netflix, Disney+, Canal+, TVP VOD czy Prime Video.

Czytaj też:
HBO Max dla koneserów: 20 mało znanych filmów i seriali, które są 10/10Czytaj też:
Skandynawski serialowy diament powraca. Polacy dobrze znają ten tytuł

Źródło: WPROST.pl