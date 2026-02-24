Superniania kontra „Taniec z Gwiazdami”. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki

Tym razem iskrzy nie na parkiecie, lecz w mediach społecznościowych. Dorota Zawadzka, znana widzom jako „Superniania”, ostro skomentowała, czy raczej wykpiła skład uczestników 18. odsłony show Polsatu. Internauci odpowiedzieli bez litości.

„Taniec z Gwiazdami” wraca. 12 par i wielkie emocje

Premiera 18. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” została zaplanowana na niedzielę, 1 marca 2026 r. Wreszcie i ostatecznie ujawniono 12 par, które powalczą o Kryształową Kulę.

Na parkiecie zobaczymy: Sebastiana Fabijańskiego i Julię Suryś, Paulinę Gałązkę i Michała Bartkiewicza, Kacpra „Jaspera” Porębskiego i Darię Sytę, Małgorzatę Potocką i Mieszka Masłowskiego, Mateusza Pawłowskiego i Klaudię Rąbę, Natalię „Natsu” Karczmarczyk i Wojciecha Kucinę, Kamila Nożyńskiego i Izabelę Skierską, Izabelę Miko i Alberta Kosińskiego, Piotra Kędzierskiego i Magdalenę Tarnowską, Gamou Falla i Hannę Żudziewicz, Emilię Komarnicką i Stefano Terrazzino oraz Magdalenę Boczarską i Jacka Jeschke.

Wśród uczestników znaleźli się aktorzy, dziennikarze i twórcy internetowi. Taki miks ma przyciągnąć widzów różnych pokoleń. Nie wszystkich jednak przekonał.

Dorota Zawadzka o uczestnikach: Nie kojarzę, nic nie wiem

Dorota Zawadzka, znana powszechnie jako Superniania, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego składu. W utrzymanym w ironicznym tonie wpisie na Facebooku przyznała, że wielu uczestników jest jej kompletnie nieznanych.

„Ta-ta rata-ta-ta-ta. Tatarata-ta. To oczywiście sygnał »Dancing With The Stars. Taniec z gwiazdami«. Już w marcu na parkiecie zmierzą się gwiazdy. I jak co sezon przedstawiam — bez szukania w sieci — kto zatańczy.

Sebastian Fabijanski — jedyne co o nim słyszałam, że gdzieś z kimś się bił. Aktor, ale z niczego nie kojarzę.

Emila Komarnicka — nie mam pojęcia kto to.

Paulina Gałązka — nie wiem.

Piotr Kędzierski — dziennikarz od Wojewódzkiego.

Małgorzata Potocka — aktorka, mnóstwo ról, Wanda z serialu »Matki, żony i kochanki«, Mała z filmu »Wszystko na sprzedaż«, wyreżyserowała serial dla młodzieży — »Klasa na obcasach«.

Mateusz Pawłowski — no idea

Izabella Miko — aktorka, pamiętam ją z filmu »Wygrane marzenia« i chyba to tyle.

Gamou Fall — nie znam

Magdalena Boczarska — aktorka, znam z roli w filmach »Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej« i »Różyczka«.

Kamil Nożyński — nie znam

Jasper — nie kojarzę

Natsu — nic nie wiem”.

Do wpisu dołączyła zdjęcie z 2010 r., gdy sama występowała w „Tańcu z Gwiazdami”. Jej partnerem był wówczas Cezary Olszewski, utalentowany tancerz, który zmarł w październiku 2023 r.

„Ogromny nietakt” czy „zazdrość zjada”? Internet reaguje

Wpis szybko rozszedł się w sieci i wywołał falę komentarzy. Część internautów uznała ton wypowiedzi za co najmniej nieelegancki i niepotrzebnie oceniający.

„Żenujący post »gwiazdy o gwiazdach«, „Uważam, że nie jest miłe takie wygłaszanie, kogo Pani zna, a kogo nie, bo to nie ma znaczenia. Te osoby są w przestrzeni publicznej”, „Bardzo nieeleganckie zachowanie z Pani strony. Niby »uczyła« Pani wychowania dzieci (rodem musztry z wojska) a sama Pani taka niewychowana. Jak można dzielić i OCENIAĆ ludzi w ten sposób? Jeśli nie miała Pani nic mądrego do powiedzenia, to mogła Pani nie pisać tego posta wcale. Bo szczerze nic z niego nie wynosimy, a tak się Pani "cieszy", że aż zazdrość się wylewa na boki” — czytamy w komentarzach.

Pojawiły się także ostrzejsze głosy. „Nie wiem, Panią to zazdrość zjada? Myśli Pani, że gdy Pani była w tym programie, to jako gwiazda i każdy kojarzył? Nie no, kojarzyli może... ale jako Panią, która daje kary dla dzieci. Ale mi gwiazda. Swoją drogą gwiazdy to są na niebie. Tu są osoby znane, medialne itp. Nikt wybitny na ten program raczej się nie zgodzi".

Superniania odpowiada krytykom

Dorota Zawadzka nie pozostawiła części komentarzy bez reakcji. Podkreśliła, że informacja o tym, iż kogoś nie zna, nie jest równoznaczna z oceną.

„W którym miejscu kogokolwiek oceniam? Uważasz, że informacja, że kogoś nie znam, to ocena? Ciebie też nie znam, to znaczy, że cię oceniam? Pomyśl chwilkę. W jaki sposób dzielę ludzi?” — napisała.

W innym komentarzu dodała: „Program nazywa się Taniec z GWIAZDAMI. To raz. Dwa. Mnóstwo znanych osób marzy o tym, by tam wystąpić. Kar dzieciom nigdy nie dawałam, bo tłumaczyłam rodzinom, że kary nie działają, a mój program oglądały miliony ludzi. Kto wybitny by się nie zgodził? Dasz jakiś przykład?”.

