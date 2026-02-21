„Diabeł ubiera się u Prady 2” już rozbił sieć. To nie koniec niespodzianek

Miranda Priestly wraca i znów ma w planach zrujnować komuś dzień. „Diabeł ubiera się u Prady 2” oficjalnie wchodzi do kin 1 maja, a zwiastun produkcji pobił już rekord oglądalności w historii wytwórni. Jak do tego w ogóle doszło, skoro obie gwiazdy przez lata kategorycznie odmawiały powrotu?

Jak powstał sequel, który miał nigdy nie powstać

Historia tego projektu jest równie kręta co kariery jego bohaterek. Meryl Streep publicznie deklarowała brak zainteresowania kontynuacją, a Anne Hathaway stawiała jeden warunek: zgodzi się tylko na coś „zupełnie innego". Tymczasem w lipcu 2024 roku Disney i 20th Century Studios ogłosiły oficjalnie prace nad sequelem. Na pokład wrócił oryginalny reżyser David Frankel oraz scenarzystka Aline Brosh McKenna, czyli dokładnie ten sam duet, który w 2006 roku nakręcił film przynoszący 125 mln dolarów w samych Stanach Zjednoczonych i ponad 326 mln na całym świecie.

Sydney Sweeney i Donatella Versace też pojawią się u Prady

Poza Streep i Hathaway na ekranie ponownie zobaczymy Emily Blunt jako przesadnie oddaną asystentkę Mirandy — Emily oraz Stanleya Tucci w roli Nigela, prawej ręki szefowej „Runway". Powracają też Tracie Thoms jako przyjaciółka Andy'ego Lily i Tibor Feldman jako szef magazynu Irv Ravitz.

Nowości w obsadzie jest jednak pod dostatkiem. Kenneth Branagh wciela się w nową postać z otoczenia Mirandy Priestly, a Justin Theroux zagra kogoś opisanego enigmatycznie jako „innowacyjny, bogaty i głupi". W nieokreślonych rolach pojawią się Simone Ashley, Lucy Liu, BJ Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom i Patrick Brammall. Na epizody można liczyć od Sydney Sweeney, a sama Donatella Versace i Lady Gaga również potwierdziły swój udział.

O czym jest „Diabeł ubiera się u Prady 2”? Zwiastun, który rozbił Internet

Film nie jest adaptacją żadnej z powieści Lauren Weisberger — ani sequelu „Zemsta ubiera się u Prady: Powrót diabła" z 2013 roku, ani spin-offu „When Life Gives You Lululemons" z 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że twórcy postawili na całkowicie oryginalną fabułę.

Ze zwiastunów wynika, że Miranda w typowym dla siebie stylu nie pamięta ani Andy'ego, ani Emily z czasów pracy w „Runway". Andy zostaje jednak wciągnięta z powrotem do świata, który niegdyś opuściła, tym razem jako redaktorka działu felietonów. Jej misja? Pomóc Mirandzie zabezpieczyć przyszłość magazynu w obliczu kryzysu branży dziennikarskiej i mody. Kluczową rolę odegra też Emily, która prowadzi teraz luksusową markę wellness i może okazać się jedyną szansą na uratowanie pisma.

Czterdziestosekundowa zajawka pojawiła się w grudniu, rozbudzając apetyt fanów. Na początku lutego studio opublikowało pełny zwiastun prezentujący pierwsze spotkanie Mirandy z Andy'm oraz Emily i Nigelem. Trailer pobił w ciągu pierwszych 24 godzin absolutny rekord wyświetleń w historii wytwórni.

„Diabeł ubiera się u Prady 2” wchodzi do kin 1 maja.

Czytaj też:

Thriller, który rozwala schematy. Głośna ekranizacja trafia do widzówCzytaj też:

„Pytałem żony, idąc na randkę”. Uczestnik „Sanatorium miłości” szokuje wyznaniem