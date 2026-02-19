„Piekło kobiet” na HBO Max. Mamy zwiastun polskiego hitu

Nielegalne zabiegi, hipokryzja wyższych sfer i kobieca solidarność rozkwitająca wbrew wszystkiemu. HBO Max szykuje się do premiery serialu, który może okazać się jedną z najważniejszych polskich produkcji tego roku.

„Piekło kobiet” i łańcuch dramatycznych odkryć

Akcja serialu „Piekło kobiet” toczy się w przedwojennej Warszawie, mieście pulsującym sprzecznościami, gdzie za elegancką fasadą kabaretów i salonów towarzyskich kryją się przemoc, nierówność i desperacja. To świat, w którym kobiety muszą walczyć o każdy przejaw godności, prawo głosu i wolność wyboru. Na tym tle HBO Max opowiada historię jednocześnie bardzo dawną i boleśnie aktualną.

W centrum wydarzeń znajduje się Helena Wróblewska — redaktorka pisma matrymonialnego „Fortuna Amandi”, w którą wciela się Agata Turkot. Spokojne życie bohaterki wywraca się do góry nogami, gdy dociera do niej wiadomość o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji po kobiecie zostaje jedynie zagadkowy list.

Helena zaczyna dostrzegać, że gazeta, którą prowadzi wspólnie z mężem Maksymilianem, granym przez Mateusza Damięckiego, może być powiązana z kolejnymi tragediami. Na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski), brat zmarłej tancerki, który nie zamierza odpuścić w walce o sprawiedliwość. Razem wkraczają w świat, gdzie zakazane pragnienia i mieszczańska obłuda splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie.

Oscarowa producentka i znakomita obsada

Za produkcją stoi nazwisko dobrze znane miłośnikom kina z najwyższej półki — Ewa Puszczyńska, odpowiedzialna za oscarowe „Idę” i „Strefę interesów". Reżyserką serialu jest Anna Maliszewska, znana z „Taty”, zdjęcia realizował Wojciech Zieliński, a scenariusz napisały Magdalena Franczuk i Ewa Popiołek. Serial powstaje dla HBO Max we współpracy z Extreme Emotions na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery.

Obsada nie pozostawia wątpliwości co do rangi produkcji. Obok Agaty Turkot, Mateusza Damięckiego i Huberta Miłkowskiego na ekranie pojawią się m.in. Borys Szyc, Katarzyna Herman, Maria Kowalska, Piotr Polak, Bogumiła Bajor, Jacek Koman, Jacek Poniedziałek oraz Piotr Trojan.

„Piekło kobiet” to współczesna opowieść o wolności wyboru, wzajemnym szacunku i sile kobiecej solidarności — osadzona w realiach, które przypominają, jak długą drogę przeszły i jak wiele jeszcze przed nimi. Premiera 6 marca na HBO Max.

