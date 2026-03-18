Poszły na to trzy koła ratunkowe. „Riigikogu” zaskoczyło w „Milionerach”

„Riigikogu” zabrzmiało jak językowy łamaniec, a jego znaczenie mogło zdecydować o dalszej grze.

„Milionerzy” i pułapka językowa: czym jest Riigikogu?

Elżbieta Lakowska, nauczycielka francuskiego, usiadła naprzeciwko Huberta Urbańskiego nieprzypadkowo. Do programu zgłosiła się, by spełnić obietnicę daną córce. Początkowo radziła sobie bezbłędnie, ale w pewnym momencie trafiła na pytanie, które wyraźnie wytrąciło ją z rytmu.

Chodziło o znaczenie słowa „Riigikogu”. Do wyboru były cztery odpowiedzi: japońska prefektura, koreański taniec, estoński parlament oraz islandzka potrawa. Każda z opcji brzmiała na tyle wiarygodnie, że łatwo było stracić pewność.

— „I tu już jakiegoś wsparcia będę potrzebować, bo wszystko jest możliwe” — przyznała uczestniczka.

Trzy koła ratunkowe i brak pewności

Lakowska postanowiła sięgnąć po pomoc. Najpierw zwróciła się do prowadzącego. Hubert Urbański nie ukrywał jednak bezradności.

— „Bardzo chciałbym ci pomóc, ale nie mam bladego pojęcia. Cokolwiek bym powiedział, byłaby to strzelanina po ciemku” — odpowiedział.

Kolejne koło ratunkowe, czyli telefon do znajomego księdza, również nie przyniosło przełomu. Odpowiedź wciąż pozostawała zagadką, a stawka rosła.

Decyzja publiczności przesądziła o wyniku

Ostatecznie uczestniczka zaufała widowni. Wynik głosowania był jednoznaczny — blisko 70 proc. wskazało odpowiedź C. Lakowska podjęła decyzję i postawiła na estoński parlament.

To był strzał w dziesiątkę.

Riigikogu to jednoizbowy organ ustawodawczy Estonii, działający w Tallinnie i liczący 101 deputowanych. Sama nazwa oznacza „Zgromadzenie Państwowe”.

Poprawna odpowiedź zapewniła uczestniczce 15 tysięcy złotych i otworzyła drogę do dalszej walki o główną wygraną. Jedno trudne pytanie nie zakończyło jej przygody, choć niewiele brakowało, by było inaczej.

Czytaj też:

„Świeży i oryginalny. Znakomity finał”. Z Netfliksa zniknie genialny thrillerCzytaj też:

15 najlepszych thrillerów teraz na Prime Video. Perełki ostatnich lat