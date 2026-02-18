Thriller, który rozwala schematy. Głośna ekranizacja trafia do widzów

Idealny dom, zamożna rodzina i nowa szansa na życiowy restart. W thrillerze „Pomoc domowa” nic jednak nie układa się według prostego schematu. Produkcja z będącą absolutnie na topie Sydney Sweeney stawia na napięcie i przewrotne zwroty akcji.

Thriller „Pomoc domowa” trafia do TVP

Film „Pomoc domowa” zasiliła właśnie katalog TVP VOD jako produkcja premium dostępna w modelu TVOD, czyli odpłatnie na żądanie. Tytuł od początku wzbudzał ogromne dyskusje, bo bawi się gatunkowymi przyzwyczajeniami i celowo podważa to, czego widz spodziewa się po historii o „idealnym domu”. Nie wspominając już o obyczajowych historiach związanych ze Sydney Sweeney.

Twórcy budują napięcie wokół pozornie spokojnego życia na przedmieściach. Za elegancką fasadą kryją się jednak sekrety i relacje, które szybko zamieniają się w niebezpieczną grę. Główną bohaterką jest Millie, która po długim pobycie w więzieniu próbuje ułożyć życie od nowa i odkupić dawne winy. Przeszłość nie daje jej jednak spokoju. Traci pracę i zostaje zmuszona do pilnego szukania nowego zajęcia.

Przełom następuje, gdy dostaje posadę w domu zamożnych państwa Winchester. Szybko okazuje się, że układ między domownikami nie jest tak prosty, jak wygląda na pierwszy rzut oka, a cała sytuacja przypomina misternie skonstruowaną pułapkę, z której trudno się wydostać.

Bestsellerowa książka i głośne nazwiska w obsadzie

Scenariusz powstał na podstawie powieści Freida McFadden o tym samym tytule. Książka zdobyła ogromną popularność między innymi dzięki aktywności autorki w mediach społecznościowych i stała się globalnym viralem czytelniczym.

W ekranizacji wystąpił rozpoznawalny międzynarodowy skład. W rolę tytułowej bohaterki wciela się Sydney Sweeney. Postać pani domu gra Amanda Seyfried, a jej ekranowym partnerem jest Brandon Sklenar. W filmie pojawia się także Michele Morrone, znany widzom z produkcji „365 dni”. Gwiazdy i popularny literacki pierwowzór sprawiają, że „Pomoc domowa” zapowiada się na jedną z głośniejszych premier w bibliotece platformy TVP VOD.

