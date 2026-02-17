Skandynawski serialowy diament powraca. Polacy dobrze znają ten tytuł

Dla Louise Bergstein brutalne morderstwa i próby zrozumienia toku myślenia ich sprawców to codzienność. W nowych odcinkach produkcji „Pod osłoną mroku” bohaterka ponownie zabierze widzów do świata pełnego napięcia, grozy i nieoczekiwanych zwrotów akcji, gdzie nic nie jest takie, jakim się wydaje. Wcześniejsze części serii cieszyły się zainteresowaniem fanów kryminalnych seriali i zdobyły trzy nominacje w plebiscycie Duńskiej Akademii Filmowej Robert (2020, 2022, 2025).

Serial „Pod osłoną mroku”. O czym jest?

Znakiem rozpoznawczym serialu stał się mroczny klimat oraz atmosfera gęstniejąca z każdym kolejnym odcinkiem, którą napędzają intrygujące śledztwa i odkrywanie złożonych postaci pełnych tajemnic. Główną bohaterką jest profilerka kryminalna i ekspertka ds. seryjnych morderców Louise Bergstein, która w każdym sezonie zajmuje się inną sprawą. Najdrobniejszy szczegół może ją doprowadzić do sprawcy niczym po nitce do kłębka. Niestety niebezpieczne zajęcie wielokrotnie wpływało na życie prywatne kobiety. Mowa tu nie tylko o bezpośrednim zagrożeniu wynikającym z obcowania z potencjalnymi sprawcami badanych przez nią zbrodni, ale przede wszystkim o najbardziej bolesnych ciosach, zadawanych z bliska, gdy najmniej się tego spodziewała. Profilerka pozostaje jedną z najbardziej interesujących bohaterek skandynawskich produkcji, a teraz jest szansa na poznanie dalszego ciągu jej historii.

Nowy sezon mrocznego thrillera od razu wprowadza nas w sprawę brutalnej egzekucji, która miała miejsce podczas imprezy członków kopenhaskiego półświatka przestępczego. Zamordowany mężczyzna niedawno wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu, w wyniku której życie straciła młoda kobieta. Choć jego śmierć na pierwszy rzut oka może wyglądać na gangsterskie porachunki, wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Sprawy nie ułatwia fakt, że osoby, które były na miejscu zdarzenia, ani myślą współpracować z organami ścigania. Gdy do zespołu śledczych dołącza profilerka kryminalna Louise Bergstein i znany widzom z trzeciego sezonu śledczy Frederik Havgaard, potencjalnych podejrzanych zaczyna przybywać. Śledztwo coraz bardziej się komplikuje, a wraz z rosnącym napięciem granica pomiędzy prywatnym a zawodowym życiem bohaterów zaczyna się rozmywać. Jak wiele będą musieli poświęcić, by rozwiązać kolejną sprawę?

W główną rolę serialu wciela się Natalie Madueño, znana m.in. z roli Fie produkcji „The Rain”. Towarzyszy jej Simon Sears („Królestwo: Exodus”, „Jeźdźcy burzy”), a także Dag Malmberg („Most nad Sundem”, „Szybki cash”), Cyron Melville („Kochanek królowej”, „Królestwo: Exodus”) i Kajsa Ernst („Opowieści z Dalarny”). Głównym scenarzystą czwartego sezonu serialu jest Lasse Kyed Rasmussen („The Rain„, „Przesłuchanie”), a reżyserią poszczególnych odcinków zajęli się Olof Spaak („Top Dog”, „Co kryje prawda”) i Daniel Kragh-Jacobsen („The Sommerdahl Murders”). Za produkcję odpowiadają Miso Film oraz Viaplay Group.

Dwa pierwsze odcinki serialu „Pod osłoną mroku” pojawią się na kanale Viaplay Filmy i Seriale 23 lutego, a następnie po dwa w kolejne poniedziałki (2.03, 9.03, 16.03). Trzy poprzednie sezony można oglądać poprzez Prime Video Channels, Canal+ oraz Play.

